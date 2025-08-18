"לא ראיתם אפילו חצי": צ'ירון שרי לוהט בגיל 37

פתיחת העונה המאכזבת הזכירה לאוהדי מכבי חיפה עד כמה הם מתגעגעים לצ'ירון שרי. ובינתיים, הוא לוהט בתקופה נהדרת במדי ניימיכן. אוסקר גלוך עדיין מתאקלם אחרי המעבר לאייאקס, טוונטה של סתיו למקין התחילה ברגל שמאל עם שני הפסדים, אבל כוכב מכבי חיפה לשעבר צועד בגאווה בפסגת הליגה ההולנדית עם צמד ניצחונות מפוארים. 0:5 על אקסלסיור לפני שבוע לווה ב-1:4 באצטדיונה של הראקלס ביום ראשון, וההיסטוריונים בדקו כי אפילו הגדולות של הולנד לא דהרו כך במחזורים הראשונים במילניום הנוכחי. לדעת הפרשנים, ניימיכן עשויה להיות הפתעת העונה, והיא מתכוונת לעשות זאת בסטייל בסגנון ראוותני במיוחד.

עבור שרי, זה לא מועדון חדש. הוא הושאל לניימיכן בינואר 2024 כאשר בחר לעזוב את מכבי חיפה מסיבות אישיות, בילה שם חודשים נהדרים והיה שותף להעפלה לגמר הגביע - הישג פנומנלי במונחי הקבוצה הצנועה שמעולם לא זכתה בתואר. בעונה שעברה הוא לבש את מדי אנטוורפן בבלגיה, אבל הנהלת ניימיכן עשתה את המקסימום על מנת להחזירו ביוני. כדי לשכנעו, הציעה ניימיכן לשרי חוזה בשכר נדיב ל-3 שנים - מהלך חריג ביותר כאשר מדובר בכדורגלן בן 37. העיתונאים המקומיים הופתעו, אולם לא פיקפקו לרגע ברעיון. הם ידעו עד כמה שרי חשוב לתוכניותיו של המאמן החדש.

המאמן המדובר הוא דיק סחרוידר. הוא אמנם אינו שם גדול, אבל ניימיכן סימנה אותו במיוחד בזכות הגישה ההתקפית המובהקת שלו. בשנים האחרונות, הציגה הקבוצה לרוב כדורגל מבוקר ומשעמם מדי, והקהל השתוקק למשהו אחר לגמרי. סחרוידר כבר בן 54, אבל ניסיונו מוגבל יחסית. הוא עבד פעם כעוזרו של אדגר דווידס בבארנט בליגה החמישית באנגליה, וסייע גם לאחיו הצעיר, אלפרד סחרוידר, בהופנהיים. את דרכו העצמאית הוא החל ברצינות כאשר העלה את זוולה לליגה הבכירה בהולנד עם כדורגל סופר התקפי. זה היה המתכון גם כאשר הוא טיפס עם קאסטיון לליגה השנייה בספרד. ניימיכן החליטה שהיא רוצה בדיוק את זה.

צ'ירון שרי ושחקני ניימיכן (IMAGO)

סחרוידר היה דומיננטי מאוד בשיחות עם שרי והבטיח לו תפקיד מרכזי מאוד בתוכניות. "דיברתי המון עם הבוס על הדרך בה אנחנו רוצים לשחק", סיפר הקשר, "זה סגנון של התקפה מובהקת עם תנועה בלתי פוסקת בחלק הקדמי. זה התאים לי מאוד". זמן קצר אחרי הגעתו, אף קיבל שרי את סרט הקפטן. הבלם המקומי בראם נייטינק, שכיהן בתפקיד קודם לכן, עובר תהליך שיקום מפציעה וייעדר עוד חודשים ארוכים. סחרוידר החליט שיהיה נכון לתת את המושכות לשרי והסביר: "צ'ירון הוא מנהיג טבעי. חבריו מעריכים אותו, הוא יוצר קשר מצוין עם האוהדים, והוא גם פשוט בן אדם נהדר. יש לו כל התכונות כדי להיות קפטן. הוא מייצג את המועדון באופן מושלם, וממלא את מקומי כאשר אני לא שם".

במשחקי ההכנה אכן יישם סחרוידר את השיטה ההרפתקנית, עם 5 שחקני חוד שמחליפים מקומות בתדירות גבוהה ושני שחקני הגנה בלבד. כך הפכה ניימיכן באופן יוצא דופן לשיחת היום בהולנד, וגם האוהדים הנייטרלים חיכו לראות אותה בפעולה. במחזור הראשון, ההצגה בהחלט היתה ראוותנית. העולה החדשה, אקסלסיור, הפכה לטרף קל עבור החבורה האנרגטית באדום-ירוק, ולשרי היה חלק מרכזי בשואו. הוא ניווט את המהלכים, סיפק את המסירה לשער הרביעי של בריאן לינסן, והבקיע את החמישי בעצמו בפנדל.

בתקשורת ההולנדית ציינו כי שרי חזר בדיוק כפי שנפרד - הוא הצטיין עם שער ושני בישולים במשחקו האחרון בניימיכן מול אלמרה סיטי במאי 2024, וגם כעת זהר עם שער ובישול. סחרוידר קרן מאושר בעמדת הראיונות אחרי שריקת הסיום. "שרי משחק כמו בן 27, ולא 37. החוזה שלו קצר מדי, הייתי מחתים אותו גם ל-4 שנים", התבדח המאמן.

כאילו לא עזב. שרי (IMAGO)

ואז הגיעה הבשורה המפתיעה. שרי התחיל את העונה עם מספר 9 על הגב, כמו ב-2024, אבל אחרי משחק אחד פינה אותו לחלוץ היפני הצעיר, קנטו שיוגאי, ועבר בעצמו למספר 10. בכל הקשור לתפקידו על המגרש, זה היה שינוי הולם, וכפליימייקר עשה שרי את המקסימום גם במחזור השני.

ניימיכן נקלעה לפיגור מוקדם מול הראקלס בגלל טעות מטופשת בהגנה, אבל נהנתה מהרחקה של חלוץ היריבה העונה לשם המופלא, ג'יז הורנקאמפ, ולא ממש לא ריחמה עליה. שרי בישל בכדור קרן את שער היתרון של פיליפ סאנדלר באמצע המחצית השנייה, ושיוגאי שנכנס כמחליף הפציץ צמד בדקות הסיום כדי להגיע ל-1:4. כך כבשה הקבוצה 9 שערים בשני המחזורים הראשונים - דבר שלא קרה מעולם בהיסטוריה הארוכה שלה.

העיתונאי מוריס דה מאנט, שמסקר את ניימיכן, מספר: "כולם אוהבים מאוד את הגישה ההתקפית של סחרוידר, וכך צפויה הקבוצה לשחק כל הזמן, גם מול יריבות חזקות יותר. המטרה היא לנסות להתברג בצמרת, ולשרי תהיה חשיבות גדולה מאוד. הוא נמצא בכושר מצוין, גם מבחינה פיזית, ובמועדון בטוחים שיוכל לשמור על הרמה הזו במשך מספר שנים נוספות. האוהדים אוהבים אותו מאוד, עוד מהקדנציה הקודמת. הוא אדם נגיש שנהנה לשוחח איתם, ופתוח מאוד גם לתקשורת. יש התלהבות עצומה בניימיכן סביבו וסביב הקבוצה כולה".

אוסקר גלוך במדי אייאקס (IMAGO)

שרי שיתף את ההולנדים במחשבותיו אחרי שני הניצחונות: "אנחנו עלולים לספוג עם הסגנון שלנו, אבל אפשר לראות שאנחנו מסוגלים לכבוש הרבה. השחקנים נהנים לשחק כך, וזה בוודאי נכון גם לגביי. בינתיים, לא ראיתם אפילו חצי ממה שאני יכול לעשות. אני מקווה לשחק עוד יותר טוב בהמשך. אני עדיין מאוהב בכדורגל עד עמקי נשמתי, וזה כיף גדול להיות על המגרש עם השחקנים הצעירים והמוכשרים האלה".

עדיין מוקדם להעריך אם הקמפיין המבטיח של סחרוידר ושרי יוביל את ניימיכן למאבק על הכרטיס לאירופה, אבל יש שחקנים שלא מהססים להצהיר על כוונותיהם. המגן קלווין ורדונק הצהיר לאחרונה: "יש ציפיות מאיתנו, ולי יש ציפיות משלי. אולי הן אופטימיות מדי, אבל אני משוכנע שאנחנו צריכים להיאבק על המקום בליגה האירופית, ואף מעבר לכך. אנחנו לא פחות טובים מאלקמאר, טוונטה או אוטרכט".

המחמאות זורמות בינתיים בשפע, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב - במיוחד אוהדי מכבי חיפה ששומרים פינה חמה בלב לשרי. אין ספק שהוא היה יכול לתרום רבות בכרמל גם היום, אך יש לו כיום אתגר מסקרן עוד יותר.