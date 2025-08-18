דיווח באזרבייג'ן: קרבאח מביעה עניין בפודגוראנו

מכבי חיפה עשויה לדלל את הסגל עד לסיום חלון ההעברות, ובאזרבייג’ן מדווחים שקרבאח הביעה עניין בשחקן ההתקפה של הירוקים סוף פודגוראנו, שנמצא ברשימות של הקבוצה האזרית.

פודגוראנו חזר הקיץ לסגל הירוקים אחרי עונת השאלה בהראקלס ההולנדית. הקיצוני בן ה-23 שחתום במועדון מהכרמל עד 2026 הספיק לפני כן לשחק בקבוצה עד גיל 19 של רומא ובספציה האיטלקיות.

קרבאח זכתה בעונה שעברה באליפות אזרבייג'ן בהפרש של 15 נקודות מהמקום השני. מחר תתמודד קרבאח מול פרנצווארוש במשחק הראשון מבין שניים במסגרת פלייאוף ליגת האלופות.

סוף פודגוראנו מסיים חוזה בתום העונה ולפי שעה גם מעבר לעובדה שאינו מצליח להרשים, מכבי חיפה לא פנתה אליו להאריך את חוזהו, מה שאומר שאם יושאל שוב יסיים את הפרק שלו בירוק.