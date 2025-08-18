פליק הזהיר את שחקני בארסה: ככה לא נזכה בכלום

בברצלונה מתחילים להבין עד כמה העונה הקרובה עלולה להיות מאתגרת, ולא רק בזירה המקצועית. האנזי פליק, שהגיע בקיץ שעבר כדי להוביל את המועדון חזרה לצמרת הגבוהה, כבר הספיק לשדר אזהרה ברורה לשחקניו לאחר הניצחון 0:3 על מיורקה. המאמן הגרמני, שמאמין ביכולות של הסגל הקיים, אך דורש מחויבות מוחלטת, התרעם על הירידה באינטנסיביות במחצית השנייה והבהיר לשחקנים כי עם גישה כזו לא יוכלו לנצח קבוצות גדולות באירופה.

פליק הגיע לברצלונה עם אמונה שאותו סגל שלא עמד בציפיות תחת צ’אבי יכול להצליח, בתנאי שיעבוד קשה יותר מבחינה פיזית וישמור על רמת ריכוז ולחץ גבוהה לאורך כל משחק. בעונתו הראשונה, המודל הזה הצליח: קבוצה מאוחדת, רעננה בזכות צעירים בכושר גופני מרשים ויכולת קבוצתית בולטת. אך מול מיורקה נראו סימנים של שאננות, ופליק הבהיר שזה קו אדום מבחינתו.

המאמן, שכבר חווה נפילה דומה בבאיירן מינכן לאחר עונת הטרבל ההיסטורית, לא מתכוון לחזור על אותן טעויות. לדבריו, גם קבוצה עשירה בכישרון עלולה לקרוס ללא רעב אמיתי, כפי שקרה לו בבונדסליגה כשנותר עם אליפות מקומית בלבד. מעבר לכך, פליק אינו מסתיר את כעסו כלפי הנהלת המועדון בשל בעיות רישום שחקנים, ומתח ביקורת גם על סידורי מסע ההכנה שהוגדרו בעיניו כבלתי מקצועיים.

האנזי פליק ממש לא מרוצה מהניצחון "זה רע"

במקביל לדרישות הגבוהות של פליק, הקרב על דקות משחק במרכז השדה הולך ומחריף. מול מיורקה פתח המאמן עם שלישייה של פרנקי דה יונג, פדרי ופרמין לופס, כשהעדיף את האחרון על פני דני אולמו שפתח ברוב המשחקים בעונה שעברה. הספסל כלל גם את גאבי, דני אולמו ומארק ברנאל שחוזר מפציעה, מה שמותיר את מארק קסאדו בסיטואציה מורכבת.

קסאדו, שכיכב בתחילת עונת 2024/25 בהיעדרו של דה יונג הפצוע והפך לשחקן מפתח, מצא עצמו הפעם מחוץ לרוטציה. פליק בחר שלא להכניסו אפילו כמחליף, מה שמעיד עד כמה קשה יהיה לו להשתלב בקישור עמוס בכוכבים. למרות הצעות שהגיעו מאנגליה, כולל עניין מצ’לסי, קסאדו הבהיר לסוכניו כי ברצונו להילחם על מקומו בקבוצה בה גדל.

המשמעות ברורה: ברצלונה מחזיקה כיום בקישור שנחשב מהחזקים באירופה, אך גם התחרות הקשה עלולה להביא לאי שביעות רצון בקרב חלק מהשחקנים. פליק יצטרך לנווט את הסיטואציה מבלי לאבד את החדר הלבשה, בעיקר בתקופה הקרובה שבה ייפתחו סדרות משחקים פעמיים בשבוע.

מארק קסאדו (IMAGO)

חזית נוספת שנמצאת על הפרק היא עמדת השוער המשנה. איניאקי פנייה, שוער הבית של המועדון, קרוב מאוד לעזיבה בהשאלה. לפי דיווחים באיטליה, קומו מובילה במרוץ לצרף אותו ותציע להשתתף משמעותית בשכרו, כאשר אופציית רכישה לא מחייבת עשויה להיכלל בהסכם. ברצלונה, מצידה, ממהרת לסגור את רישום וויצ’ך שצ’סני כדי לאפשר את היציאה של פנייה ולהשלים את מערך השוערים לקראת העונה.

בברצלונה שואפים לסגור את המהלך עוד השבוע, במקביל לניסיון להגיע להסדר עם אוריול רומאו שצפוי לעזוב בהעברה חופשית. עבור פנייה, מעבר לקומו יוכל להיות הזדמנות להשתלב בליגה האיטלקית ולהיאבק על מקום בין הקורות, בעוד עבור בארסה מדובר בפתרון זמני שמאפשר להמשיך בתהליך ההתחדשות.

איניאקי פנייה (IMAGO)

כך יוצאת ברצלונה לדרך בעונת 2025/26 עם אתגרים כפולים, מקצועיים וכלכליים. פליק, שדורש מחויבות מוחלטת מהשחקנים ומבהיר שלא יסבול ירידה באינטנסיביות, יודע שבלי גישה נכונה ועמוקה, הסגל האיכותי עלול להישאר מאחורי יריבות אירופיות שכבר התחזקו הקיץ. עכשיו, כל אחד מהשחקנים, מהכוכבים ועד המחליפים, יידרש להוכיח שהוא חלק מהחזון של המאמן הגרמני.