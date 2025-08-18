יום שני, 18.08.2025 שעה 07:24
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11ולנסיה8
11-11ריאל סוסיאדד9
00-00ריאל מדריד10
00-00בטיס11
00-00אוססונה12
00-00אלצ'ה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

פליק הזהיר את שחקני בארסה: ככה לא נזכה בכלום

מאמן האלופה לא אהב את הירידה באינטנסיביות ב-0:3 על מיורקה, והבהיר לסגל שזהו קו אדום מבחינתו. וגם: ה"מסר" לקסאדו שלא שותף. עזיבת פנייה מתקרבת

|
הכותרת בספרד (צילום מסך)
הכותרת בספרד (צילום מסך)

בברצלונה מתחילים להבין עד כמה העונה הקרובה עלולה להיות מאתגרת, ולא רק בזירה המקצועית. האנזי פליק, שהגיע בקיץ שעבר כדי להוביל את המועדון חזרה לצמרת הגבוהה, כבר הספיק לשדר אזהרה ברורה לשחקניו לאחר הניצחון 0:3 על מיורקה. המאמן הגרמני, שמאמין ביכולות של הסגל הקיים, אך דורש מחויבות מוחלטת, התרעם על הירידה באינטנסיביות במחצית השנייה והבהיר לשחקנים כי עם גישה כזו לא יוכלו לנצח קבוצות גדולות באירופה.

פליק הגיע לברצלונה עם אמונה שאותו סגל שלא עמד בציפיות תחת צ’אבי יכול להצליח, בתנאי שיעבוד קשה יותר מבחינה פיזית וישמור על רמת ריכוז ולחץ גבוהה לאורך כל משחק. בעונתו הראשונה, המודל הזה הצליח: קבוצה מאוחדת, רעננה בזכות צעירים בכושר גופני מרשים ויכולת קבוצתית בולטת. אך מול מיורקה נראו סימנים של שאננות, ופליק הבהיר שזה קו אדום מבחינתו.

המאמן, שכבר חווה נפילה דומה בבאיירן מינכן לאחר עונת הטרבל ההיסטורית, לא מתכוון לחזור על אותן טעויות. לדבריו, גם קבוצה עשירה בכישרון עלולה לקרוס ללא רעב אמיתי, כפי שקרה לו בבונדסליגה כשנותר עם אליפות מקומית בלבד. מעבר לכך, פליק אינו מסתיר את כעסו כלפי הנהלת המועדון בשל בעיות רישום שחקנים, ומתח ביקורת גם על סידורי מסע ההכנה שהוגדרו בעיניו כבלתי מקצועיים.

האנזי פליק ממש לא מרוצה מהניצחון "זה רע"

במקביל לדרישות הגבוהות של פליק, הקרב על דקות משחק במרכז השדה הולך ומחריף. מול מיורקה פתח המאמן עם שלישייה של פרנקי דה יונג, פדרי ופרמין לופס, כשהעדיף את האחרון על פני דני אולמו שפתח ברוב המשחקים בעונה שעברה. הספסל כלל גם את גאבי, דני אולמו ומארק ברנאל שחוזר מפציעה, מה שמותיר את מארק קסאדו בסיטואציה מורכבת.

קסאדו, שכיכב בתחילת עונת 2024/25 בהיעדרו של דה יונג הפצוע והפך לשחקן מפתח, מצא עצמו הפעם מחוץ לרוטציה. פליק בחר שלא להכניסו אפילו כמחליף, מה שמעיד עד כמה קשה יהיה לו להשתלב בקישור עמוס בכוכבים. למרות הצעות שהגיעו מאנגליה, כולל עניין מצ’לסי, קסאדו הבהיר לסוכניו כי ברצונו להילחם על מקומו בקבוצה בה גדל.

המשמעות ברורה: ברצלונה מחזיקה כיום בקישור שנחשב מהחזקים באירופה, אך גם התחרות הקשה עלולה להביא לאי שביעות רצון בקרב חלק מהשחקנים. פליק יצטרך לנווט את הסיטואציה מבלי לאבד את החדר הלבשה, בעיקר בתקופה הקרובה שבה ייפתחו סדרות משחקים פעמיים בשבוע.

מארק קסאדו (IMAGO)מארק קסאדו (IMAGO)

חזית נוספת שנמצאת על הפרק היא עמדת השוער המשנה. איניאקי פנייה, שוער הבית של המועדון, קרוב מאוד לעזיבה בהשאלה. לפי דיווחים באיטליה, קומו מובילה במרוץ לצרף אותו ותציע להשתתף משמעותית בשכרו, כאשר אופציית רכישה לא מחייבת עשויה להיכלל בהסכם. ברצלונה, מצידה, ממהרת לסגור את רישום וויצ’ך שצ’סני כדי לאפשר את היציאה של פנייה ולהשלים את מערך השוערים לקראת העונה.

בברצלונה שואפים לסגור את המהלך עוד השבוע, במקביל לניסיון להגיע להסדר עם אוריול רומאו שצפוי לעזוב בהעברה חופשית. עבור פנייה, מעבר לקומו יוכל להיות הזדמנות להשתלב בליגה האיטלקית ולהיאבק על מקום בין הקורות, בעוד עבור בארסה מדובר בפתרון זמני שמאפשר להמשיך בתהליך ההתחדשות.

איניאקי פנייה (IMAGO)איניאקי פנייה (IMAGO)

כך יוצאת ברצלונה לדרך בעונת 2025/26 עם אתגרים כפולים, מקצועיים וכלכליים. פליק, שדורש מחויבות מוחלטת מהשחקנים ומבהיר שלא יסבול ירידה באינטנסיביות, יודע שבלי גישה נכונה ועמוקה, הסגל האיכותי עלול להישאר מאחורי יריבות אירופיות שכבר התחזקו הקיץ. עכשיו, כל אחד מהשחקנים, מהכוכבים ועד המחליפים, יידרש להוכיח שהוא חלק מהחזון של המאמן הגרמני.

