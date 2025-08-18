יום שני, 18.08.2025 שעה 04:27
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
בכורה למודריץ', 0:2 למילאן על בארי בגביע

הקרואטי שיחק 24 דקות בסן סירו וזכה לקבלת פנים מטורפת. הרוסונרי ניצחו את הקבוצה מהסרייה ב' ועלו לשלב 32 האחרונות. פולישיץ' ורפאל ליאאו כבשו

לוקה מודריץ' מודה לקהל (IMAGO)
הכדורגל חזר אחרי פגרה ארוכה ובין הליגות המקומיות והאירופאיות, באיטליה התחיל שלב 64 האחרונות של הגביע, כאשר מה שכמובן משך את העין בעיקר אמש (ראשון) זה הבכורה של לוקה מודריץ’ במילאן, שניצחה 0:2 את בארי ועלתה לשלב 32 האחרונות.

קודם כל ולפני הכל, כידוע הקרואטי עבר למילאן לפני חודש, כאשר הערב זו הייתה הבכורה הרשמית שלו, בסן סירו, מול הקהל הביתי, כשגם המועדון וגם האוהדים הכינו לו קבלת פנים מטורפת עוד לפני תחילת המשחק, כשכל שחקני הרכש החדשים עלו לכר הדשא, הוא עלה אחרון והאוהדים הריעו לו ברמות שלא זוכרים שנים באצטדיון של הרוסונרי, שזכו לה רק הגדולים ביותר.

נעבור למשחק עצמו, מילאן לא התקשתה יותר מידי מול הקבוצה מהסרייה ב’,כאשר לקח לה 14 דקות בלבד לעלות על הלוח, כשפיקאיו טומורי בישל לרפאל ליאאו את הראשון, בדקה 42 נפסל לשער לרוסונרי ובפתיחת המחצית השנייה, כריסטיאן פולישיץ’ הכפיל.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (רויטרס)

זה לקח 66 דקות, אבל בסופו של דבר, כאמור, מודריץ’ עלה לבכורה לקול תרועה מצד הקהל הביתי שהריע לו כמובן, כשאף הקרואטי ביצע מהלך קסם אחד והראה לנו כמה הוא גדול כמובן, כשהוא הסתובב על המקום פעמיים וסיים בבעיטה, אך לא כבש, כשבדקה ה-90 הוא אף כמעט בישל, אבל לא היה אף אחד שיסיים. כעת, מילאן עלתה לשלב 32 האחרונות ובעוד חמישה ימים בלבד תפתח את הסרייה א’ כשתפגוש את קרמונזה, שוב פעם בבית.  

כריסטיאן פולישיץכריסטיאן פולישיץ' חוגג (IMAGO)
