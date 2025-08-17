יום שני, 18.08.2025 שעה 04:26
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
31-31מונאקו1
30-11פאריס סן-ז'רמן2
30-11שטרסבורג3
30-11ליון4
30-11טולוז5
30-11אוקזר6
30-11ראן7
30-11אנז'ה8
13-31ליל9
13-31ברסט10
01-01נאנט11
01-01פ.צ. פאריס12
01-01ניס13
01-01לאנס14
01-01לוריין15
01-01מץ16
01-01מארסיי17
03-11לה האבר18

סימנה וי: פ.ס.ז' פתחה את הליגה עם 0:1 על נאנט

לואיס אנריקה ביצע רוטציות אחרי הזכייה בסופר קאפ, חניכיו החלו את המסע לאליפות 5 ברציפות עם 3 נק', ויטיניה הכריע. וגם: סגירת המעגל של ז'ירו

|
ויטיניה ונונו מנדש חוגגים (IMAGO)
ויטיניה ונונו מנדש חוגגים (IMAGO)

אם פאריס סן ז’רמן תרשום העונה רק עונה שמתקרבת לעונה החולפת, אז היא תרשום עונה אדירה. אחרי טרבל היסטורי ורגע לאחר שזכתה בסופר קאפ, הקבוצה מעיר האורות החלה את המסע שלה לעבר זכייה חמישית ברציפות בליג 1, כשניצחה הערב (ראשון) 0:1 על נאנט. בנוסף, גם ליל פתחה את העונה שלה עם 3:3 אדיר מול ברסט.

נאנט – פ.ס.ז’ 1:0

זה לא היה הכי יפה, אבל כן הכי יעיל. אלופת אירופה פתחה את עונת 2025/26 בליגה הצרפתית עם שלושה נקודות במשחק חוץ לא פשוט, הודות לגול יחיד ובודד של ויטיניה בדקה ה-67 מבישול של נונו מנדש. לואיס אנריקה בחר לבצע רוטציות קצת, כששחקנים כמו אוסמן דמבלה, מנדש, חביצ’ה קוורצחאליה, אשרף חכימי ודזירה דואה פתחו על הספסל, ומי שערך בכורה במועדון הוא הבלם איליה זבארני, שהגיע לא מזמן מבורנמות’ תמורת 63 מיליון אירו. שער של גונסאלו ראמוס נפסל בדקה ה-76.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

ברסט – ליל 3:3

המשחק של המחזור הראשון ללא ספק, והאירוע הכי גדול פה קרה דווקא מוקדם, בדקה ה-11. ליל עלתה ליתרון כשמי שכבש את השער הוא לא אחר מאוליבייה ז’ירו, שהגיע מלוס אנג’לס וכבש שער ראשון בליגה הצרפתית מזה 13 שנה, אז היה כישרון במונלפייה. האקון אמאר הראלדסון הכפיל בדקה ה-26 וקאמורי דומביה צימק לפני ההפסקה. בדקה ה-51 דומביה השווה למארחת כשהשלים צמד, נגאלאיאל מוכאו שוב נתן יתרון לקבוצה האחרונה שלקחה אליפות שהיא לא פ.ס.ז’, אבל ג'וליאן לה קארדינל חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-75.

אוליבייה זאוליבייה ז'ירו (IMAGO)

תוצאות נוספות

אוקזר – לוריין 0:1
אנז’ה – פ.צ פאריס 0:1
מץ – שטרסבורג 1:0

השלט של אופ"א בסופר קאפ
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */