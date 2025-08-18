רוי קין בביקורת על ארסנל: מסתגרת אחרי 0:1

המחזור הראשון בפרמייר ליג סיפק הצהרה לארסנל, שגברה 0:1 על מנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד, ניצחון שהושג בעיקר בזכות חוסן הגנתי וניצול יעיל של מצב נייח. בעוד יונייטד הרבתה להחמיץ, התותחנים שמרו על שער נקי וחזרו ללונדון עם שלוש נקודות יקרות.

המאמן רובן אמורים ספג הפסד ליגה ראשון העונה, למרות שהביע שביעות רצון יחסית מהאופן שבו קבוצתו שיחקה. "הגיע לנו יותר והיינו הקבוצה הטובה יותר, אבל בסוף הפסדנו", אמר. "אנחנו צריכים לעבוד על מצבים נייחים. היינו יותר אמיצים ואגרסיביים, וברגעים מסוימים בריאן אמבואמו ומתאוס קוניה עזרו לנו מאוד. גם כשהאצטדיון היה לחוץ, המשכנו לשחק בדרך שלנו וזה יועיל לנו בעתיד". בהמשך הוסיף: "אני מאוד גאה בשחקנים. היינו אמיצים והצגנו איכות עם הכדור. הגיע לנו תוצאה אחרת. זה היה משחק שונה לחלוטין מהעונה שעברה".

מנגד, מיקל ארטטה הדגיש את חשיבות הניצחון: "זה אדיר להשיג את התוצאה הזו, במיוחד באווירה כזו ועם הרכש החדש. צריך להיות צנועים לגבי איך שכבשנו, משחקים נצחים בשני הרחבות וזה מה שעשינו". המאמן הוסיף: "אני מסתכל על השחקנים ורואה שהם רוצים הרבה יותר. אנחנו יודעים שאנחנו טובים יותר ממה שהראינו בחלק מהדקות. בעבר לקח לנו 18 או 20 שנה לנצח פה, ועכשיו אנחנו מגיעים לפה מנצחים שוב, ועדיין לא מרוצים. זה סימן טוב".

מיקל ארטטה (רויטרס)

גם השחקנים לשעבר לא נשארו אדישים. מיקה ריצ'רדס טען: "מה שעוזר לארסנל להישאר במאבקי האליפות זה שכשהם נכנסים לבלוק הגנתי נמוך, קשה מאוד לפרוץ אותם. תוסיף לזה את המצבים הנייחים, וזו קבוצה טובה. הייתי רוצה לראות אותם קצת יותר אמיצים".

דניאל סטרידג' התרשם דווקא מהצד ההתקפי של יונייטד: "הם מצאו הרבה שטחים באגפים, במיוחד עם אמבואמו בצד ימין במחצית הראשונה. ביום אחר ההתקפה הזו הייתה יוצאת עם שני שערים לפחות. אם הייתי אמבואמו הייתי הולך לישון ואומר לעצמי ‘איך לא כבשתי היום’?". בהמשך הוסיף: "בהתקפה יונייטד נראתה טוב, אבל ראיה היה שם כדי לעצור הכול. בהגנה הם נראו טוב יותר מבעונה שעברה. כמובן שהתוצאה היא מה שחשוב, אבל בהשוואה לעונה שעברה יש הרבה דברים חיוביים לקחת".

ארסנל (IMAGO)

רוי קין, לעומתם, לא התרשם מסגנון המשחק של ארסנל: "אתה שואל את עצמך למה הם עדיין נתקעים לפעמים, זה בגלל שהם מרוצים להסתגר ביתרון 0:1. זה גם מה שהוביל להרבה תוצאות תיקו בעונה שעברה. אם תשווה את זה לסיטי או לליברפול, הן תמיד מחפשות את השני והשלישי, וגם ביום חלש כובשות שניים או שלושה".