יום שני, 18.08.2025 שעה 08:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"מגעיל": בפולין זועמים מהעונש הצפוי למכבי חיפה

במדינה לא נרגעים בצל סאגת השלט שהניפו אוהדי הירוקים, ובצל הדרישה להשעיית הקבוצה מאירופה, קיים כעס גדול מכך שהצפי כרגע הוא קנס כספי בלבד

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בתקשורת הפולנית ממשיכים לעסוק בסאגת השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק הקונפרנס ליג מול ראקוב, שעליו נכתב "רוצחים מאז 1939". בפולין התייחסו לעונש האפשרי שהירוקים מהכרמל עשויים לספוג מאופ”א, וזאת בצל בקשתה של ראקוב להרחיק את הקבוצה של דייגו פלורס מהמפעלים האירופאים בעונה הבאה.

“השלט היה מגעיל ולא אנושי”, נכתב ב-’weszlo’. אנשים מהמדינה שביצעה את הזוועות ברצועת עזה רמזו שהפולנים היו אחראים לשואה. ראקוב לא השאירה את זה כך. היא כבר הגישה מכתב לאופ"א, ופוליטיקאים פולנים בכירים גם הם מוחים. בינתיים, מכבי חיפה עומדת בפני עונש כספי בלבד”.

“אוהדי מכבי חיפה לא רק שהציגו את השלט המחריד הזה, אלא שאחד מהם גם עשה תנועה מגונה, כשהעמיד פנים שהוא מקיים יחסי מין עם בובה שעטופה בדגל פולין. חשוב שהפוליטיקאים החשובים ביותר בפולין הגיבו, ולמרות חילוקי הדעות ביניהם, כולם מדברים בקול אחד”, הוסיפו.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

“מכבי חיפה כנראה תיקנס בדומה לסרבים שהציבו שלט שתקף את קוסובו, כאילו מדובר היה באותו סדר גודל של גועל. באמת, איננו יודעים איך להגיב לדברים כאלה”, סיכמו בפולין.

