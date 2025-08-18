"מגעיל": בפולין זועמים מהעונש הצפוי למכבי חיפה

בתקשורת הפולנית ממשיכים לעסוק בסאגת השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה במשחק הקונפרנס ליג מול ראקוב, שעליו נכתב "רוצחים מאז 1939". בפולין התייחסו לעונש האפשרי שהירוקים מהכרמל עשויים לספוג מאופ”א, וזאת בצל בקשתה של ראקוב להרחיק את הקבוצה של דייגו פלורס מהמפעלים האירופאים בעונה הבאה.

“השלט היה מגעיל ולא אנושי”, נכתב ב-’weszlo’. אנשים מהמדינה שביצעה את הזוועות ברצועת עזה רמזו שהפולנים היו אחראים לשואה. ראקוב לא השאירה את זה כך. היא כבר הגישה מכתב לאופ"א, ופוליטיקאים פולנים בכירים גם הם מוחים. בינתיים, מכבי חיפה עומדת בפני עונש כספי בלבד”.

“אוהדי מכבי חיפה לא רק שהציגו את השלט המחריד הזה, אלא שאחד מהם גם עשה תנועה מגונה, כשהעמיד פנים שהוא מקיים יחסי מין עם בובה שעטופה בדגל פולין. חשוב שהפוליטיקאים החשובים ביותר בפולין הגיבו, ולמרות חילוקי הדעות ביניהם, כולם מדברים בקול אחד”, הוסיפו.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

“מכבי חיפה כנראה תיקנס בדומה לסרבים שהציבו שלט שתקף את קוסובו, כאילו מדובר היה באותו סדר גודל של גועל. באמת, איננו יודעים איך להגיב לדברים כאלה”, סיכמו בפולין.