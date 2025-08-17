בית הלחמי: יש מה לתקן. משהו חיובי? חזרת מדר

זהו זה, הכל מוכן עבור נבחרת ישראל כדי להתחיל את היורובאקסט, למרות שכן נראה שיש עוד טיפה עבודה. הכחולים לבנים ערכו היום (ראשון) את משחק האימון האחרון שלהם לקראת אליפות אירופה, ובו הם הפסידו 88:76 למונטנגרו. החדשות הטובות הן מכיוונו של ים מדר, שחזר לשחק בדיוק במאני טיים, 11 יום לפתיחת הטורניר היוקרתי.

מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי סיכם: “משחק אחרון שלנו בהכנה, התחלנו את המשחק לא טוב ובעצם רדפנו אחריהם לאורך 35 הדקות הבאות. שיתפנו הרבה שחקנים היום, חילקנו את העמוס, סיימנו בעצם את משחקי ההכנה שלנו. חוזרים לארץ, יש לנו עוד כמה אימונים לעשות עד שנצא לאליפות. משהו חיובי? החזרה של ים מדר, שבסך הכל היה נראה טוב ומרגיש טוב. יש לנו עוד כמה דברים לתקן, אבל הכיוון הוא חיובי”.