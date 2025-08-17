לא כמו שציפתה: אתלטיקו חטפה 2:1 מאספניול

דעת המבקר

השחקן המצטיין מיגל רוביו, ציון: 7

עלה מהספסל ושינה את המשחק השחקן המאכזב קונור גלאגר, ציון: 5

לא סיפק את הסחורה

הרכבים וציונים

אחרי פגרת קיץ ארוכה, הליגה הספרדית יצאה לדרך ואמש (ראשון) אתלטיקו מדריד חטפה מהלומה כבר במחזור הפתיחה, כשהתארחה ב-RCDE אצל אספניול וספגה 2:1 שהימם את דייגו סימאונה, לו זה היה ההפסד הראשון במחזור פתיחה כלשהו כמאמן הקולצ’ונרוס. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המשחק נפתח עם קצב די גבוה, כששתי הקבוצות מחפשות את השער של היריבה והקבוצה מבירת ספרד מציגה יכולת נהדרת, שבדקה ה-37 תורגמה ליתרון אחרי שחוליאן אלברס הדביק כדור אדיר בבעיטה חופשית, ישר לחיבורים של מרקו דמיטרוביץ’.

אלא שלמחצית השנייה הקטלונים עלו אחרת. מנולו גונסלס ביצע חילופים שמאוחר יותר התבררו כמוצלחים במיוחד, כאשר מיגל רוביו עלה מהספסל בדקה ה-66 ושבע דקות לאחר מכן איזן את התוצאה אחרי שנכנס נהדר לכדור עומק ברחבה והצליח להכניע את אובלק, ופרה מייה קבע את המהפך בדקה ה-84, עשר דקות בדיוק לאחר שנכנס, בנגיחה וירטואוזית שנתנה למארחת שלוש נקודות יקרות במחזור הפתיחה.

כעת הקטלונים, שהציגו יכולת לא רעה במהלך המשחק, יקוו לתרגם אותה לניצחון במחזור הבא, כשיארחו את אלצ’ה במטרופליטנו. הקבוצה מברצלונה בצד השני, תקווה להמשיך במסלול החיובי ולקטוף עוד ניצחון מפתיע, כשתצא למשחק חוץ לא פשוט בכלל אצל ריאל סוסיאדד.

ג'וליאנו סימאונה במאבק עם עומאר אל הילאלי (IMAGO)