יום ראשון, 17.08.2025 שעה 18:50
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

סברינה, פודגוראנו וגיא מלמד בהרכב מכבי חיפה

הירוקים יפגשו את ריינה בגביע הטוטו ב-19:45: נהואל ב-11 של פלורס שערך שינויים רבים, גם רועי אלימלך, סברינה, קאסה, מוחמד ואלעד אמיר בפנים

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)
סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

משחקי הדירוג של גביע הטוטו ימשיכו הערב (ראשון, 19:45) באצטדיון סמי עופר, שם, מכבי חיפה תארח את בני ריינה למשחק על המקום השביעי. 

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, רועי אלימלך, אלעד אמיר, ליסב עיסאת, קני סייף, עלי מוחמד, ליאור קאסה, מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו, גיא מלמד וקסנדר סברינה.

מכבי חיפה חוותה אכזבה גדולה בסוף השבוע האחרון. הירוקים הגיעו למשחק הגומלין מול ראקוב הפולנית עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון בפולין, אך הפסד 2:0 סיים את המסע האירופי של החניכים של דייגו פלורס עם הדחה כואבת כבר בסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. 

מנגד, ריינה של סלובודאן דראפיץ’ הצליחה להרשים בשלב הבתים של גביע הטוטו, אותו סיימה במקום השני עם שני ניצחונות ושני הפסדים. שתי הקבוצות תיפגשנה גם במחזור הפתיחה של העונה בליגת העל בשבת הקרובה, אז גם כן תארח מכבי חיפה. 

בעונה שעברה נפגשו שתי הקבוצות פעמיים במסגרת ליגת העל, כאשר המשחק הראשון הסתיים ב-2:2 דרמטי, בעוד שבמשחק השני ניצחה מכבי חיפה 0:2. המנצחת כעת תזכה במענק של 300 אלף שקלים, בעוד שהמפסידה בכ-250 אלף שקלים. 

