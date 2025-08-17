"הטענה שהמלחמה מסכנת חטופים צורמת מאוד"

מדינת ישראל נמצאת בשיאו של “יום העצירה” למען השבת החטופים. בינתיים, האב השכול אורן סמדג׳ה התבטא נגד המחאות ברחבי ישראל בפוסט שפרסם היום (ראשון) ברשתות החברתיות.

סמדג׳ה כתב: ״הטענה שהמלחמה מסכנת את החטופים צורמת מאוד. אנחנו, כהורים של עומר, ידענו שהמלחמה מסכנת את הבן שלנו ואת כל הלוחמים, ובכל זאת הם יצאו לקרב למען ביטחון המדינה. ולרגע אחד לא ראיתי את המפגינים חוסמים את המדינה, כדי שהבן שלנו ושאר הלוחמים לא ילכו ללחימה”.

‏אורן הוסיף: “שם, בתוך עזה, עם החום, האבק וכל הקשיים שהלוחמים שלנו עוברים, לרגע אחד לא שמעתי את עומר מתלונן. הייתה לו, ולהם, מטרה ברורה, לנצח במלחמה, להשמיד את אלה שרצחו, אנסו והתעללו בגופות של האחים שלנו. בכל מטרות המלחמה, החזרת האחים שלנו משבי החמאס הייתה ונשארה מטרה עליונה. ככה, בהשבתת המדינה, לא מנצחים ואולי אפילו מעלים חיוך גדול לאויב”.

‏המדליסט האולימפי ומאמן הג׳ודו לשעבר תיאר: “התמונה שמלווה אותי היא עומר, בשיא הלחימה, ישן עם הבגדים, מתכונן ליום קרב נוסף, לדאוג לביטחון המדינה ולהחזרת החטופים. ומכאן אני פונה לכל מקבלי ההחלטות, תמצאו כל דרך, כל נתיב אפשרי, כדי להחזיר את החללים לקבורה ראויה, ואת החטופים לחיק משפחותיהם. עם ישראל חי”.