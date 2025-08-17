יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

ג'ורדן ג'יימס: ההחלטה לבוא לכאן הייתה קלה

הפורוורד החדש של הפועל ירושלים, שישחק לראשונה מחוץ לגבולות ארה"ב, נחת בישראל הבוקר ואמר: "אני נלהב להצטרף לקבוצה, הציפיות הן לנצח בכל משחק"

|
ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס (IMAGO)
ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס (IMAGO)

הכדורסל הישראלי ממשיך בהכנותיו לקראת עונת המשחקים הקרובה, כאשר הקבוצות סוגרות את הסגלים שלהן והשחקנים מתחילים להגיע לישראל. אחד מאותם שחקנים הוא ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, הרכש החדש של הפועל ירושלים, שנחת היום (ראשון) בארץ.

עם נחיתתו אמר הפורוורד: “הסוכן שלי חייג אליי לפני מספר שבועות וסיפר לי על ההזדמנות הזו וכמה שהיא גדולה ושאני צריך להיות בעד ולקחת אותה. לאחר שלמדתי על הקבוצה, הארגון ועל ישראל, אין ספק שהייתי נרגש ונלהב להצטרף לקבוצה”.

“זו לא הייתה שיחה ארוכה, זו הייתה החלטה שקל היה לקבל אותה. הציפיות הן לנצח בכמה שיותר משחקים ולתת לאוהדים סיבה לעודד אותנו”. על עצמו העיד ג’יימס:  “אני עקשן בשני צידי המגרש. אני גאה בהגנה שלי ובלקלוע את הזריקות הפנויות ולקבל את ההחלטות הנכונות בהתקפה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */