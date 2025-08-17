ג'ורדן ג'יימס: ההחלטה לבוא לכאן הייתה קלה

הכדורסל הישראלי ממשיך בהכנותיו לקראת עונת המשחקים הקרובה, כאשר הקבוצות סוגרות את הסגלים שלהן והשחקנים מתחילים להגיע לישראל. אחד מאותם שחקנים הוא ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, הרכש החדש של הפועל ירושלים, שנחת היום (ראשון) בארץ.

עם נחיתתו אמר הפורוורד: “הסוכן שלי חייג אליי לפני מספר שבועות וסיפר לי על ההזדמנות הזו וכמה שהיא גדולה ושאני צריך להיות בעד ולקחת אותה. לאחר שלמדתי על הקבוצה, הארגון ועל ישראל, אין ספק שהייתי נרגש ונלהב להצטרף לקבוצה”.

“זו לא הייתה שיחה ארוכה, זו הייתה החלטה שקל היה לקבל אותה. הציפיות הן לנצח בכמה שיותר משחקים ולתת לאוהדים סיבה לעודד אותנו”. על עצמו העיד ג’יימס: “אני עקשן בשני צידי המגרש. אני גאה בהגנה שלי ובלקלוע את הזריקות הפנויות ולקבל את ההחלטות הנכונות בהתקפה”.