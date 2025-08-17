יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:39
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
61-92ניימיכן1
61-82פ.ס.וו. איינדהובן2
61-42פיינורד3
60-32זוולה4
42-42אייאקס5
31-41אלקמאר6
32-52אוטרכט7
35-32כרונינגן8
37-32ספרטה רוטרדם9
24-42גו אהד איגלס10
12-21פורטונה סיטארד11
11-11וולנדם12
13-22הירנביין13
02-01נאק ברדה14
03-02טוונטה אנסחדה15
04-02טלסטאר16
07-12אקסלסיור רוטרדם17
08-12הראקלס אלמלו18

"השליטה של אייאקס גברה מהרגע שגלוך נכנס"

אחרי שנכנס כמחליף, בתקשורת בהולנד מאמינים: "חייב לפתוח במשחק הבא". כדורגלן העבר מנתח: "בעייתי לשלב אותו בהרכב". המאמן החמיא: "הביא יצירתיות"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

הקיץ הנוכחי סימן ציפיות חדשות סביב אוסקר גלוך, שנרכש על ידי אייאקס מזלצבורג תמורת 14.75 מיליון אירו. הקשר הישראלי הגיע לאמסטרדם עם מוניטין של כישרון יצירתי, ובמשחק הליגה היום (ראשון) מול גו אהד איגלס, שהסתיים ב-2:2, הצליח לתת טעימה נוספת מהיכולות שהובילו את ההולנדים להשקיע בו סכום גבוה כל כך.

הפתעת היום עבור רבים מאוהדי אייאקס הייתה העובדה שגלוך פתח על הספסל. ברשתות החברתיות ובפורומים של הקבוצה נשמעה פליאה לא קטנה, כשאוהדים תהו מדוע הרכש היקר לא מקבל מקום בהרכב הפותח. הספקות הללו רק גברו כשניכר שאייאקס מתקשה לייצר שליטה אמיתית במרכז המגרש במחצית הראשונה.

הכניסה של גלוך אחרי ההפסקה שינתה את דינמיקת המשחק. התקשורת ההולנדית ציינה כי אייאקס נראתה מסודרת וחדה יותר: "החזון של גלוך והמסירות פשוט פנטסטיים, והוא כמעט תמיד חושב קדימה. הוא צריך לפתוח כבר בקישור במשחק הבא".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

מעבר לתנועה החכמה והיכולת להניע את הכדור קדימה, גלוך גם היה קרוב להבקיע את שער הבכורה שלו במדי המועדון. אמנם השער שבסופו של דבר נכבש על ידי סטיבן ברחאוס נפסל בשל נגיעת יד, אך תרומתו של גלוך הייתה ברורה. “אפילו ב-45 דקות בלבד, הקשר הישראלי הספיק להותיר רושם חיובי ולהבהיר לאוהדים ולמאמן שהוא עשוי להפוך לדמות מפתח כבר בעונה הקרובה”, הוסיפו, “מהרגע שהוא נכנס השליטה של אייאקס התגברה”.

לעומת זאת, קיס קוואקמן, כדורגלן העבר ההולנדי וכיום פרשן, סבור כי יהיה זה אתגר לא קטן עבור אייאקס לשלב את אוסקר גלוך בהרכב. לדבריו, הנוכחות של דייבי קלאסן וסטיבן ברחאוס בקישור היא "בעייתית" במיוחד עבור הרכש הבכיר: "אם הייתי צריך לבחור קבוצה אחת שהגיעה לה לנצח, זו הייתה אייאקס. החילופים במחצית עשו את שלהם", אמר ל-ESPN לאחר המשחק. "אוליבר אדוורדסן עשה עבודה הגנתית טובה יותר מסטיבן ברחאוס. ואוסקר גלוך נכנס מצוין".

"בעייתי לשלבו ב-11". גלוך (IMAGO)"בעייתי לשלבו ב-11". גלוך (IMAGO)

בהמשך התייחס קוואקמן שוב לכניסה של אדוורדסן וגלוך, כאשר לצד המחמאות, קוואקמן גם ציין כי צפויים קשיים אם אייאקס תחליט לפתוח עם גלוך בהרכב. "רואים פשוט כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא זריז עם הכדור, עם חיתוכים, פניות ומסירות עומק. בזלצבורג הוא גם שיחק לפעמים באגף שמאל, במיוחד במשחקים באירופה. הוא יצטרך לעשות התקדמות הגנתית, במיוחד אם אייאקס רוצה לשחק עם קלאסן וברחאוס ביחד. זה יהיה אתגר".

הפרשן הוסיף והשווה בין שני הקשרים הוותיקים. "כרגע, אם אני לגמרי כן, אני חושב שקלאסן יותר בעייתי בהקשר הזה מאשר ברחאוס", אמר. "כי גם קלאסן עושה טעויות הגנתיות. זה יהיה אתגר עבור הייטינגה לפתור את זה".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

בתוך כך, המאמן ג'ון הייטינחה התייחס לספיגות של אייאקס ("דברים שאתה לא רוצה לראות כמאמן") ולחילופים שעשה: "גלוך הביא יצירתיות ומגיעות לו מחמאות".

בינתיים, הסיפור המרכזי סביבו באמסטרדם הוא לא רק מה שיכול לעשות כשהוא על הדשא, אלא גם השאלה מדוע שחקן בעל פרופיל כה גבוה ותג מחיר לא מבוטל מצא עצמו מתחיל מהספסל. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */