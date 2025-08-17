יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:39
כדורגל ישראלי

"היחידה למאבק במכירות תהיה שוברת שוויון"

כתב הפלילים, אלי סניור, על הקמת היחידה של המשטרה: "מספיק שיעצרו 2-3 פרשיות בשנה וזה יעזור. הדגש הוא בכדורגל, במכירות ובהימורים הלא חוקיים"

|
כדורגל אילוסטרציה (חגי מיכאלי)
כדורגל אילוסטרציה (חגי מיכאלי)

פרשת מכירת המשחקים בליגות השונות בישראל מסעירה את הכדורגל הישראלי כבר זמן מה. אלי סניור, כתב הפלילים של ערוץ 13, הגיע לתוכנית “שיחת היום” כדי לדבר על הקמת היחידה החדשה של המשטרה למלחמה בתופעה.

שלום אלי.
”שלום לכם”.

אתה גם הבעלים של בית דגן.
”הלב בבית דגן, השאר זה המקצוע”.

מה עומד מאחורי ההחלטה הזו ומה תהיה מטרתה?
”גם אם זה באיחור של כמה שנים ואנחנו יודעים שהיו כמה פרשיות שחיתות בספורט, זו עבודת מטה של להב 433, יחד עם אגף התקציבים במשרד האוצר. הדגש כמובן הוא בכדורגל, ובמכירות המשחקים, בהימורים הבלתי חוקיים ובכסף השחור. על פי ההסכם בין המשטרה ללהב 433, היחידה הזו תוקצב ב-20 מיליון שקלים לשנה והמטרה שלה היא לתפוס פרשיות של חשד של מכירות משחקים והימורים בלתי חוקיים.

“אם זה קורה היום, זה בדרך כלל היחידות הפרטיות של ההתאחדות לכדורגל, שאין להן יותר מדי כלים. הן לא יכולות להיכנס לו לחשבון הבנק, לשים האזנות וכו’. מבחינת להב 433, יש כבר תקנים, יודעים שאמור לעמוד קצין בדרגת סגן ניצב”.

איתמר בן גביר נתן אישור?
”כשמוצאים את התקציבים הנכונים ויש נכונות מהאוצר ללכת מהלך הזה, אני לא רואה סיבה שלא לחום אחרי שבאמת עשו עבודה יסודית, אבל כמו שאתה אומר באמת הכל יכול להיות”.

אז כל מי שמטים משחקים אתה מציע להם להיזהר?
”אם יחידה כזו תקום, בדיוק כמו שחבורת הביטוח עזרו להקים את יחידת אתגר שהתמקדה בגניבות רכבים, זה יהיה שובר שוויון בכל הקשור לנושא. לשים 33 קצינים מ-433 שיהיו עסוקים בפרשיות האלו, מספיק שיעצרו 2-3 פרשיות בשנה, אני מאמין שזה יעזור”.

לסיכום, איך בית דגן?
”עדיין אין הפסדים כי העונה לא התחילה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */