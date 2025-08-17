שועה יושעה ל-10 ימים ויתאמן עם מאמן כושר

הסתיימה ועדת המשמעת של ירדן שועה בבית”ר ירושלים ועונשו הוא השעיה ל-10 ימים, מה שאומר שהוא לא ישחק מול הפועל חיפה בגביע הטוטו ומול בני סכנין בפתיחת ליגת העל. עם זאת, על פי חוקי פיפ”א אסור למנוע ממנו להתאמן וחייבים לספק לו מאמן כושר, מאמן כדורגל וליווי רפואי. לכן, שועה יתאמן עם מאמן כושר בימים האלו, ויחזור להתאמן פרטנית ביום שלישי. כמו כן הוא יספוג קנס.

בוועדת המשמעת נכחו המנכ”ל כפיר אדרי, חשב המועדון חיים נבון והמנהל המקצועי אלמוג כהן. "התנצלתי, אני מתנצל שוב”, אמר שועה בוועדת המשמעת, “הבנתי את חומרת המעשה ומודע לכך שלא הייתי צריך לדבר כפי שדיברתי. מה שחשוב כרגע זו בית״ר, לשים את הדברים מאחורינו ולהתקדם״.

לאחר ועדת המשמעת שועה ביקש להעביר מסר לאוהדים: "אני מבקש להביע את התנצלותי על ההתנהגות שלי לאחר המשחק מול ריגה ביום חמישי האחרון. למרות אי ההבנה, אסור היה לי לדבר ככה בצורה כזאת. אני מקבל בהבנה את העונש שהושת עליי ומקווה לשים את האירוע מאחוריי בשביל המועדון ובשבילי".

ירדן שועה (עמרי שטיין)

במהלך הוועדה ניסו להימנע מלדבר על הדברים שנאמרו בחדר ההלבשה ברומניה בין אלמוג כהן לירדן שועה, אך הדברים הוצאו החוצה: “אני הכל בבית”ר”, אמר אלמוג כהן לירדן שועה. השחקן, שהתעצבן על ההדלפות נגדו לתקשורת, אמר לאלמוג כהן: “מי אתה בכלל? אתה כל הזמן מחפש אותי”. אלמוג כהן: “אם הייתי מחפש אותך זה היה קל כי כל הזמן קורה איתך משהו”. ירדן שועה: “מנסים לפגוע בשם שלי, מדליפים נגדי, אני לא אשתוק”.

נציגי ארגון השחקנים ביקשו: “ירדן עם עבר נקי, אין איתו בעיות, אנחנו מבקשים לשקול עונש של השעיה על תנאי”. בבית"ר לא קיבלו את ההצעה הזו והענישו את שועה בהשעיה.

ברק אברמוב שלא נמצא בארץ, לא יכול היה להיות נוכח בוועדת המשמעת, את העונש שספג שועה לא קיבלו ללא ידיעתו והסכמתו של ברק אברמוב.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

צריך לזכור שיש את משחקי נבחרת ישראל בחלון המשחקים הקרוב בספטמבר, ובעקבות ההשעיה שועה יתקשה להגיע בכושר ואף לקבל זימון. למעשה, אחרי שני המשחקים שמהם יושעה, לבית”ר יהיה רק משחק נוסף – מול מכבי חיפה בליגה – לפני פגרת הנבחרת.

עוד לפני הוועדה אמרו בסביבת השחקן: ״אם מחפשים דרך להגיד לירדן שלא רוצים אותו בבית״ר, לא צריך לעשות את כל הרעש מסביב, אפשר לבוא לתת לו את ברכת הדרך ולשחרר אותו, לתת לו את הכרטיס שלו. ירדן אוהב את בית״ר יותר מהרבה אנשים במועדון, הוא רוצה לשחק בישראל רק בבית״ר ירושלים״.