"ג'אבר הראה למה הבאנו אותו לסנט אטיין"

מחמוד ג’אבר לא יכול היה לחלום על הופעת בכורה טובה יותר בסנט אטיין. אקס מכבי חיפה ערך אמש (שבת) את משחקו הראשון בקבוצת הפאר מהליגה השנייה בצרפת, והתכבד בכיבוש השער השני בניצחון 0:4 על רודז במסגרת המחזור השני של העונה.

אחרי שלא שותף במחזור הפתיחה מול לאבאל (3:3), ג'אבר הציג משחק עוצמתי בקישור וזכה לשבחים רבים. המאמן אריק הורנלנד אמר עליו בסיום בראיון ל־beIN SPORTS.

"מחמוד חזר עם המון אנרגיה ורצון להוכיח את עצמו מול הקהל” אמר הורנלנד. “זה מאוד יפה מה שהוא הצליח להראות, הוא שיחק עם תשוקה גדולה והראה למה הבאנו אותו לכאן" הוסיף המאמן.

ג’אבר הצטיין בכל פרמטר על כר הדשא, ואפילו זכה לציון הגבוה ביותר מבין שחקני סנט אטיין על פי אפליקציית “סופהסקור”, המודדת את ביצועי השחקנים. בנוסף לשער, הוא רשם 93% הצלחה במסירות (62/67), 3 מסירות מפתח, רשם שלושה תיקולים ו-2/2 כדורים ארוכים מוצלחים.