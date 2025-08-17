יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"ג'אבר הראה למה הבאנו אותו לסנט אטיין"

הקשר, שכבש ב-0:4 על רודז בהופעת הבכורה שלו בליגה השנייה בצרפת, זכה למחמאות ממאמנו: "הראה דברים יפים, שיחק עם תשוקה ואנרגיה". וגם: הנתונים

|
מחמוד ג'אבר מוצג בסנט אטיין (סנט אטיין)
מחמוד ג'אבר מוצג בסנט אטיין (סנט אטיין)

מחמוד ג’אבר לא יכול היה לחלום על הופעת בכורה טובה יותר בסנט אטיין. אקס מכבי חיפה ערך אמש (שבת) את משחקו הראשון בקבוצת הפאר מהליגה השנייה בצרפת, והתכבד בכיבוש השער השני בניצחון 0:4 על רודז במסגרת המחזור השני של העונה. 

אחרי שלא שותף במחזור הפתיחה מול לאבאל (3:3), ג'אבר הציג משחק עוצמתי בקישור וזכה לשבחים רבים. המאמן אריק הורנלנד אמר עליו בסיום בראיון ל־beIN SPORTS.

"מחמוד חזר עם המון אנרגיה ורצון להוכיח את עצמו מול הקהל” אמר הורנלנד. “זה מאוד יפה מה שהוא הצליח להראות, הוא שיחק עם תשוקה גדולה והראה למה הבאנו אותו לכאן" הוסיף המאמן. 

ג’אבר הצטיין בכל פרמטר על כר הדשא, ואפילו זכה לציון הגבוה ביותר מבין שחקני סנט אטיין על פי אפליקציית “סופהסקור”, המודדת את ביצועי השחקנים. בנוסף לשער, הוא רשם 93% הצלחה במסירות (62/67), 3 מסירות מפתח, רשם שלושה תיקולים ו-2/2 כדורים ארוכים מוצלחים. 

