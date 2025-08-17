יום שני, 18.08.2025 שעה 04:22

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה הפסידה לריינה

לאחר ההדחה מאירופה, הירוקים המשיכו את כדור השלג כשנכנעו 2:0 ליריבה שיפגשו במחזור הראשון של ליגת העל. שכר הכריע עם צמד, גיא מלמד נפצע והוחלף

דורון בן דור | 17/08/2025 19:45
יום ראשון, 17/08/2025, 19:45אצטדיון סמי עופר - 4862 צופיםגביע הטוטו - משחקי דירוג
מכבי בני ריינה
שער מוחמד שכר (43)
בישול בישול: אנטוניו ספר
שער מוחמד שכר (93)
הסתיים
0 2
שופט: נאאל עודה (ציון: 8)
מכבי חיפה
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מוחמד שכר, ציון: 8
צמד נהדר
השחקן המאכזב
קסנדר סברינה, ציון: 3
לא דומה לכלום
הרכבים וציונים
 
 

לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה המשיכה בכושר הרע שלה הערב (ראשון) כאשר הפסידה 0:2 לבני ריינה והמשיכה את כדור השלג השלילי שלה. הירוקים סיימו במקום השמיני בגביע הטוטו וצריכים להיות מודאגים מאוד לקראת פתיחת הליגה ביום שבת, בה יפגשו את אותה יריבה למשחק קריטי.

המשחק נפתח טוב מבחינת חיפה כאשר כבר בדקה השנייה גיא מלמד הגיע להזדמנות, אך גד עמוס עצר אותו. הקצב הטוב נמשך כאשר שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים נהדרים, אך לא היו מספיק תכליתיות ומצאו את השוערים מוכנים.

סמוך לסיום המחצית בני ריינה הייתה זו שעלתה ליתרון והעמיקה את הבור של הירוקים. אנטוניו ספר קיבל את הכדור במרכז השדה והכניס כדור עומק טוב למוחמד שכר, שהשתלט על הכדור ושלח בעיטה חדה שהכניע את כיוף והעלתה את קבוצתו ליתרון 0:1 בדקה ה-43.

שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)

כמה דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה, המאחרת קיבלה מכה נוספת, כאשר מלמד תפס את שריר הירך האחורי ונאלץ לרדת מהמגרש. מאותו רגע ואילך, חניכיו של דייגו פלורס  לא חזרו לעצמם, ונתנו לריינה להשתלט על המשחק. סלובודאן דרפאיץ’ חזה בשחקניו מגיעים למספר הזדמנויות טובות שהיו ראויות לעלות אותם ליתרון כפול, אך הם לא ניצלו זאת.

בסופו של דבר, החבורה הצפונית השכילה לכבוש שער נוסף ולסגור לחלוטין את המשחק. זה קרה בתוספת הזמן, בדקה ה-93, כאשר שכר זכה בכדור בסמוך לרחבת חיפה, השתחרר, ובעזרת בעיטה טובה הכניע את כיוף בדרך לצמד גדול שקבע את תוצאת המשחק.

בזכות הניצחון, ריינה סיימה במקום השביעי את גביע הטוטו, בעוד יריבתה מקום אחד מתחתיה. שתי הקבוצות ייפגשו כאמור ביום שבת הקרוב במחזור הראשון של ליגת העל, ויהיה מסקרן מאוד להיווכח לאן המומנטום של כל קבוצה ימשיך.

מחצית שניה
דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)
שון גולדברג מאוכזב (עמרי שטיין)שון גולדברג מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '90+3
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:2: מוחמד שכר זכה בכדור בסמוך לרחבת חיפה, השתחרר, ובעזרת בעיטה טובה הכניע את כיוף בדרך לצמד
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • גד עמוס קיבל את הכרטיס הצהוב על בזבוז זמן
  • '84
  • חילוף
  • איהם מטר נכנס במקום אסיל כנאני
  • '84
  • חילוף
  • חליוף כפול אצל ריינה: חבשי פינה את מקומו למור ברמי
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • לאחר כניסה קשוחה על יובאנוביץ', חוטבא קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '80
  • החמצה
  • הרמת קרן של ספר נחתה על ראשו של פייץ', שהתחבר טוב לכדור אך לצערו הוא פגש את המשקוף, טייל עליו ויצא החוצה
שון גולדברג (עמרי שטיין)שון גולדברג (עמרי שטיין)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף ירוק: מתיאס נהואל פינה את מקומו לאיאד חלאילי
  • '73
  • חילוף
  • חילוף גם אצל ריינה: חוטבא נכנס במקומו של פדידה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל הירוקים: עמית ארזי נכנס במקומו של ליאור קאסה
  • '67
  • החמצה
  • הזדמנות כפולה לבני ריינה: פדידה קיבל את הכדור ברחבה, שחרר בעיטה טובה אך זו נעצרה אצל כיוף. שחקן ריינה נוסף השתלט על הכדור, אך בעיטתו נעצרה בקו השער על ידי גולדברג
  • '64
  • חילוף
  • חילוף אצל המוליכה: ג'אבר פינה את מקומו לנבו שדו
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • סטבאנוביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב
גיא מלמד לאחר הפציעה (עמרי שטיין)גיא מלמד לאחר הפציעה (עמרי שטיין)
גיא מלמד לאחר הפציעה (עמרי שטיין)גיא מלמד לאחר הפציעה (עמרי שטיין)
  • '54
  • חילוף
  • חילוף נוסף במכבי חיפה: גיא מלמד פינה את מקומו בעקבות פציעה ליובאנוביץ'
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • מיכאל אוחנה נכנס במוקמו של סברינה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי חיפה: שון גולדברג החליף את אלעד אמיר
מחצית ראשונה
גיא מלמד מאוכזב (עמרי שטיין)גיא מלמד מאוכזב (עמרי שטיין)
שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)
  • '43
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: ספר קיבל את הכדור במרכז השדה והכניס כדור עומק טוב למוחמד שכר, שהשתלט על הכדור ושלח בעיטה חדה שהכניע את כיוף והעלתה את קבוצתו ליתרון
  • '27
  • נבדל
  • השופט שרק לנבדל של ג'אבר, לאחר שזה העביר כדור רוחב לשכר שהכניע את כיוף. כיוון ואין ואר בגביע הטוטו, לא ניתן היה להפוך את ההחלטה למרות שהיא הייתה גבולית
  • '22
  • החמצה
  • סברינה העביר קרוס מצד ימין לעבר צד שמאל, שם קיבל סייף את הכדור ושחרר בעיטה טובה שנעצרה אצל עמוס
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • עלי מוחמד הוא המוצהב הראשון לערב הזה לאחר עבירה במרכז השדה
  • '18
  • החמצה
  • התקפת מעבר נהדרת של ריינה הסתיימה בבעיטה טובה של שכר, אך כיוף היה במקום וספר לא השתלט על הריבאונד, שהלך לקרן
גיא מלמד בניסיון בעיטה (עמרי שטיין)גיא מלמד בניסיון בעיטה (עמרי שטיין)
  • '2
  • החמצה
  • טעות בהגנת ריינה הובילה את גיא מלמד לזכות בכדור, אך החלוץ נתקל בגד עמוס שעצר אותו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
סלובודן דראפיץ' (עמרי שטיין)סלובודן דראפיץ' (עמרי שטיין)
דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)
מכבי חיפה - בני ריינה (עמרי שטיין)מכבי חיפה - בני ריינה (עמרי שטיין)
הוספת תגובה
