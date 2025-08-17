לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה הפסידה לריינה

השחקן המצטיין
מוחמד שכר, ציון: 8
צמד נהדר
השחקן המאכזב
קסנדר סברינה, ציון: 3
לא דומה לכלום
לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה המשיכה בכושר הרע שלה הערב (ראשון) כאשר הפסידה 0:2 לבני ריינה והמשיכה את כדור השלג השלילי שלה. הירוקים סיימו במקום השמיני בגביע הטוטו וצריכים להיות מודאגים מאוד לקראת פתיחת הליגה ביום שבת, בה יפגשו את אותה יריבה למשחק קריטי.
המשחק נפתח טוב מבחינת חיפה כאשר כבר בדקה השנייה גיא מלמד הגיע להזדמנות, אך גד עמוס עצר אותו. הקצב הטוב נמשך כאשר שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים נהדרים, אך לא היו מספיק תכליתיות ומצאו את השוערים מוכנים.
סמוך לסיום המחצית בני ריינה הייתה זו שעלתה ליתרון והעמיקה את הבור של הירוקים. אנטוניו ספר קיבל את הכדור במרכז השדה והכניס כדור עומק טוב למוחמד שכר, שהשתלט על הכדור ושלח בעיטה חדה שהכניע את כיוף והעלתה את קבוצתו ליתרון 0:1 בדקה ה-43.
כמה דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה, המאחרת קיבלה מכה נוספת, כאשר מלמד תפס את שריר הירך האחורי ונאלץ לרדת מהמגרש. מאותו רגע ואילך, חניכיו של דייגו פלורס לא חזרו לעצמם, ונתנו לריינה להשתלט על המשחק. סלובודאן דרפאיץ’ חזה בשחקניו מגיעים למספר הזדמנויות טובות שהיו ראויות לעלות אותם ליתרון כפול, אך הם לא ניצלו זאת.
בסופו של דבר, החבורה הצפונית השכילה לכבוש שער נוסף ולסגור לחלוטין את המשחק. זה קרה בתוספת הזמן, בדקה ה-93, כאשר שכר זכה בכדור בסמוך לרחבת חיפה, השתחרר, ובעזרת בעיטה טובה הכניע את כיוף בדרך לצמד גדול שקבע את תוצאת המשחק.
בזכות הניצחון, ריינה סיימה במקום השביעי את גביע הטוטו, בעוד יריבתה מקום אחד מתחתיה. שתי הקבוצות ייפגשו כאמור ביום שבת הקרוב במחזור הראשון של ליגת העל, ויהיה מסקרן מאוד להיווכח לאן המומנטום של כל קבוצה ימשיך.
מחצית שניה
-
'90+3
- שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:2: מוחמד שכר זכה בכדור בסמוך לרחבת חיפה, השתחרר, ובעזרת בעיטה טובה הכניע את כיוף בדרך לצמד
-
'90
- גד עמוס קיבל את הכרטיס הצהוב על בזבוז זמן
-
'84
- איהם מטר נכנס במקום אסיל כנאני
-
'84
- חליוף כפול אצל ריינה: חבשי פינה את מקומו למור ברמי
-
'83
- לאחר כניסה קשוחה על יובאנוביץ', חוטבא קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'80
- הרמת קרן של ספר נחתה על ראשו של פייץ', שהתחבר טוב לכדור אך לצערו הוא פגש את המשקוף, טייל עליו ויצא החוצה
-
'74
- חילוף ירוק: מתיאס נהואל פינה את מקומו לאיאד חלאילי
-
'73
- חילוף גם אצל ריינה: חוטבא נכנס במקומו של פדידה
-
'68
- חילוף נוסף אצל הירוקים: עמית ארזי נכנס במקומו של ליאור קאסה
-
'67
- הזדמנות כפולה לבני ריינה: פדידה קיבל את הכדור ברחבה, שחרר בעיטה טובה אך זו נעצרה אצל כיוף. שחקן ריינה נוסף השתלט על הכדור, אך בעיטתו נעצרה בקו השער על ידי גולדברג
-
'64
- חילוף אצל המוליכה: ג'אבר פינה את מקומו לנבו שדו
-
'61
- סטבאנוביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'54
- חילוף נוסף במכבי חיפה: גיא מלמד פינה את מקומו בעקבות פציעה ליובאנוביץ'
-
'46
- מיכאל אוחנה נכנס במוקמו של סברינה
-
'46
- חילוף כפול במכבי חיפה: שון גולדברג החליף את אלעד אמיר
מחצית ראשונה
-
'43
- שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: ספר קיבל את הכדור במרכז השדה והכניס כדור עומק טוב למוחמד שכר, שהשתלט על הכדור ושלח בעיטה חדה שהכניע את כיוף והעלתה את קבוצתו ליתרון
-
'27
- השופט שרק לנבדל של ג'אבר, לאחר שזה העביר כדור רוחב לשכר שהכניע את כיוף. כיוון ואין ואר בגביע הטוטו, לא ניתן היה להפוך את ההחלטה למרות שהיא הייתה גבולית
-
'22
- סברינה העביר קרוס מצד ימין לעבר צד שמאל, שם קיבל סייף את הכדור ושחרר בעיטה טובה שנעצרה אצל עמוס
-
'21
- עלי מוחמד הוא המוצהב הראשון לערב הזה לאחר עבירה במרכז השדה
-
'18
- התקפת מעבר נהדרת של ריינה הסתיימה בבעיטה טובה של שכר, אך כיוף היה במקום וספר לא השתלט על הריבאונד, שהלך לקרן
-
'2
- טעות בהגנת ריינה הובילה את גיא מלמד לזכות בכדור, אך החלוץ נתקל בגד עמוס שעצר אותו
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך