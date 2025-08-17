לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה הפסידה לריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין מוחמד שכר, ציון: 8

צמד נהדר מוחמד שכר, ציון: 8

לא דומה לכלום קסנדר סברינה, ציון: 3

הרכבים וציונים

לא מוכנה לליגה: מכבי חיפה המשיכה בכושר הרע שלה הערב (ראשון) כאשר הפסידה 0:2 לבני ריינה והמשיכה את כדור השלג השלילי שלה. הירוקים סיימו במקום השמיני בגביע הטוטו וצריכים להיות מודאגים מאוד לקראת פתיחת הליגה ביום שבת, בה יפגשו את אותה יריבה למשחק קריטי.

המשחק נפתח טוב מבחינת חיפה כאשר כבר בדקה השנייה גיא מלמד הגיע להזדמנות, אך גד עמוס עצר אותו. הקצב הטוב נמשך כאשר שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים נהדרים, אך לא היו מספיק תכליתיות ומצאו את השוערים מוכנים.

סמוך לסיום המחצית בני ריינה הייתה זו שעלתה ליתרון והעמיקה את הבור של הירוקים. אנטוניו ספר קיבל את הכדור במרכז השדה והכניס כדור עומק טוב למוחמד שכר, שהשתלט על הכדור ושלח בעיטה חדה שהכניע את כיוף והעלתה את קבוצתו ליתרון 0:1 בדקה ה-43.

שחקני בני ריינה חוגגים (עמרי שטיין)

כמה דקות לאחר פתיחת המחצית השנייה, המאחרת קיבלה מכה נוספת, כאשר מלמד תפס את שריר הירך האחורי ונאלץ לרדת מהמגרש. מאותו רגע ואילך, חניכיו של דייגו פלורס לא חזרו לעצמם, ונתנו לריינה להשתלט על המשחק. סלובודאן דרפאיץ’ חזה בשחקניו מגיעים למספר הזדמנויות טובות שהיו ראויות לעלות אותם ליתרון כפול, אך הם לא ניצלו זאת.

בסופו של דבר, החבורה הצפונית השכילה לכבוש שער נוסף ולסגור לחלוטין את המשחק. זה קרה בתוספת הזמן, בדקה ה-93, כאשר שכר זכה בכדור בסמוך לרחבת חיפה, השתחרר, ובעזרת בעיטה טובה הכניע את כיוף בדרך לצמד גדול שקבע את תוצאת המשחק.

בזכות הניצחון, ריינה סיימה במקום השביעי את גביע הטוטו, בעוד יריבתה מקום אחד מתחתיה. שתי הקבוצות ייפגשו כאמור ביום שבת הקרוב במחזור הראשון של ליגת העל, ויהיה מסקרן מאוד להיווכח לאן המומנטום של כל קבוצה ימשיך.