מצטרפת לשביתה: רמת גן ביטלה את אימון הפתיחה

קבוצה הכדורסל של מכבי רמת גן הייתה אמורה לפתוח את אימוניה היום (ראשון), אך במועדון הודיעו שבחרו להצטרף לשביתה להחזרת החטופים, ולא יתחילו את האימונים הלא רשמיים לעונת 2025/26.

בסוף השבוע הודיעו בקבוצה על המהלך לשחקנים וצוות האימון שהיו אמורים להגיע היום ב-12:00, כשהמטרה לאפשר לשחקנים ואני הקבוצה להצטרף לעשרות אירועי התמיכה וההזדהות עמם ברחבי הארץ.

חן שניידרמן, יו”ר מכבי רמת גן, אמר: ”החזרת החטופים עומדת מעל הכל, מעבר לספורט ולחיי היום יום שלנו. בזמן ש-50 חטופים, בהם חטופה אחת שאיננה בין החיים, מוחזקים עדיין בשבי החמאס בעזה, אנחנו לא יכולים להישאר אדישים וקוראים לכל מי שיכול להתגייס ולעשות הכל למען סיום הסיוט עבור החטופים, בני משפחותיהם ועם ישראל כולו”.

אימוני הקבוצה הלא רשמיים יפתחו מחר ובשבוע הבא יפתחו האימונים הרשמיים בהשתתפות כל שחקני הקבוצה לעונה הקרובה.