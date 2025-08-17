יום ראשון, 17.08.2025 שעה 14:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מצטרפת לשביתה: רמת גן ביטלה את אימון הפתיחה

הקבוצה הודיעה לשחקנים וצוות הקבוצה על דחייה של יום לתאריך שנקבע, כדי לאפשר להם להגיע לאירועי התמיכה. שניידרמן: "החזרת החטופים עומדת מעל הכל"

|
שמוליק ברנר (רועי כפיר)
שמוליק ברנר (רועי כפיר)

קבוצה הכדורסל של מכבי רמת גן הייתה אמורה לפתוח את אימוניה היום (ראשון), אך במועדון הודיעו שבחרו להצטרף לשביתה להחזרת החטופים, ולא יתחילו את האימונים הלא רשמיים לעונת 2025/26.

בסוף השבוע הודיעו בקבוצה על המהלך לשחקנים וצוות האימון שהיו אמורים להגיע היום ב-12:00, כשהמטרה לאפשר לשחקנים ואני הקבוצה להצטרף לעשרות אירועי התמיכה וההזדהות עמם ברחבי הארץ. 

חן שניידרמן, יו”ר מכבי רמת גן, אמר: ”החזרת החטופים עומדת מעל הכל, מעבר לספורט ולחיי היום יום שלנו. בזמן ש-50 חטופים, בהם חטופה אחת שאיננה בין החיים, מוחזקים עדיין בשבי החמאס בעזה, אנחנו לא יכולים להישאר אדישים וקוראים לכל מי שיכול להתגייס ולעשות הכל למען סיום הסיוט עבור החטופים, בני משפחותיהם ועם ישראל כולו”. 

אימוני הקבוצה הלא רשמיים יפתחו מחר ובשבוע הבא יפתחו האימונים הרשמיים בהשתתפות כל שחקני הקבוצה לעונה הקרובה.

