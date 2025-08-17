בטבריה מודאגים: "סופגים יותר מדי ובקלות"

כשעירוני טבריה פגשה את הפועל חיפה, במחזור השלישי של הבית הצפוני בגביע הטוטו, היא פינטזה על חצי הגמר. שלושה משחקים אחרי ושלושה הפסדים, הקבוצה של אלירן חודדה סיימה במקום ה-12 במפעל, עם שלושה הפסדים משערים בדקות הסיום והרבה סיבות לדאגה לקראת פתיחת הליגה.

אתמול (שבת) הקבוצה אמנם נראתה טוב יותר במחצית השנייה, לאחר שלושה חילופים שביצע חודדה במחצית, אך שוב ספגה שער הפסד בדקות האחרונות וירדה מנוצחת 3:2 מול הפועל פתח תקווה.

"משהו לא טוב עובר על ההגנה שלנו בשני המשחקים האחרונים", אמרו במועדון. "ספגנו חמישה שערים, שלושה מהם במצבים נייחים וזה קורה יותר מדי בקלות. חוסר הריכוז בדקות האחרונות הוא משהו שנצטרך לעבוד עליו הרבה כדי שזה לא ימשיך".

"נהיה חייבים להיות יותר מרוכזים בליגה", אמר אתמול חודדה לאחר המשחק. חודדה נשאל על הסגל שהתגבש בקיץ והאם במועדון מחפשים חיזוק נוסף ואמר: "אני מאמין לגמרי בסגל שבנינו. כדורגל הוא דבר דינמי ובמהלך העונה יכול להיות שיגיעו שחקנים נוספים בהתאם למצב הקבוצה ומה יהיה לשוק להציע ".

בקבוצה ראו שהשוער הפורטוגלי החדש, רוג'ריו דוס סנטוס, נתן הופעה לא טובה והיה לו חלק בשלושת השערים שהקבוצה ספגה, אך הרגיעו: "הוא רק הגיע לפה, עוד לא ממש מתואם עם ההגנה. עוד שבוע של אימונים ובטח בהמשך הוא ייראה אחרת לגמרי. הוא שוער טוב".

שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)

יונתן טפר, שנכנס במחצית והיה אחד הגורמים לשינוי לטובה שחל במשחק של הקבוצה במחצית השנייה אמר: "אנחנו נבוא מוכנים לליגה. בנו לנו השנה סגל טוב יותר ורחב יותר. המטרה היא להישאר הפעם עוד לפני המחזור האחרון".

הקבוצה תקבל היום (ראשון )יום חופש ומחר תתחיל להתכונן לפתיחת הליגה, מול הפועל חיפה (שבת, 20:30, גרין). גיא חדידה, שאתמול לא היה בסגל עקב מכה שספג ברגלו באימון המסכם, יחזור לאימונים ויהיה כשיר לשבת. לעומת זאת בקבוצה מודאגים מכשירותם של ווהיב חביבאללה, שיצא אתמול בדקה ה-55 עקב מתיחה ושל אונדרז' באצ'ו, שדרך לא טוב על הדשא בדקות הסיום והשאיר את טבריה בעשרה שחקנים עד הסיום, כי לא יכול היה להמשיך. השניים ייבדקו בתחילת השבוע והם בספק כרגע למחזור הראשון. חביבאללה עצמו אמר אתמול שהמתיחה לא רצינית והוא מאמין שיהיה כשיר לשבת