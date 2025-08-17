אלקראס ניצח את זברב ויפגוש את סינר בגמר

קרלוס אלקראס המשיך הלילה (בין שבת לראשון) את הריצה המרשימה שלו והעפיל לגמר טורניר סינסינטי לאחר ניצחון 4:6 ו-3:6 על אלכסנדר זברב, שסבל מבעיות פיזיות לאורך רוב שלבי המשחק. זהו גמר שביעי ברציפות של המדורג מספר 2 בעולם, שיפגוש מחר (שני, 22:00) את יאניק סינר למפגש מסקרן נוסף, לאחר שכבר התמודדו אחד מול השני בגמרים של רומא, רולאן גארוס ו-ווימבלדון העונה.

המשחק נפתח ברמה גבוהה, כאשר שני השחקנים הציגו ראלים איכותיים ואינטנסיביים, אך לקראת סיום המערכה הראשונה אלקראס הגביר קצב והכריע אותה בזכות חבטות עוצמתיות ודומיננטיות מהקו האחורי. במערכה השנייה כבר הורגש שזברב מתקשה לנוע, ובמצב של 1:2 הוא ביקש פסק זמן רפואי - רגע שהפך את ההמשך לחד-צדדי יותר.

הספרדי פתח את המערכה השנייה עם שבירה מהירה, אך מיד לאחר מכן ביצע שלוש שגיאות כפולות רצופות. זברב שהתמודד גם ברבע הגמר עם כאבים, לא הצליח לנצל את המתנה ולהפעיל לחץ על אלקראס, שסגר את הסיפור די בקלות.

עוד מפגש מסקרן. אלקראס וסינר (רויטרס)

העפלה לגמר מאסטרס תשיעי בקריירה הופכת את אלקראס בן ה-22 לשחקן השלישי הכי צעיר אי פעם שמגיע להישג כזה, אחרי רפאל נדאל ונובאק ג'וקוביץ'. מדובר גם בגמר מאסטרס ראשון שלו על משטח קשה מאז שזכה באינדיאן וולס בשנה שעברה, והוא ממשיך ברצף של 16 ניצחונות בטורנירי מאסטרס - כחלק ממאזן כולל מדהים של 2:38 מאז חודש אפריל.

לאחר המשחק אמר אלקראס: "זה אף פעם לא קל לשחק מול יריב שאתה יודע שהוא לא כשיר ב-100 אחוז. במיוחד כשזה סשה, שהוא גם שחקן נהדר וגם אדם מצוין. התחלנו ברמה גבוהה, אבל פתאום הוא התחיל להרגיש לא טוב, וזה שיבש לי את הריכוז. אני מאחל לו רק בריאות". לקראת הגמר הוסיף: "אני מצפה לשחק שוב מול סינר. אנחנו תמיד מרימים את הרמה אחד של השני. אני מוכן לאתגר, ומקווה לתקן את מה שלא עבד עבורי בווימבלדון".