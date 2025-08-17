דאגה בהפועל ב"ש: "כולם צריכים להתעורר"

אחרי שהודחה מוקדם מהצפוי מאירופה, בהפועל באר שבע קיוו לחגוג אמש (שבת) בטרנר עלייה לגמר גביע הטוטו, אך במקום זאת קיבלו עוד מכה כואבת. החבורה של רן קוז'וק הפסידה 2:0 להפועל תל אביב והודחה בחצי הגמר, כשנדלקו הרבה נורות אדומות. מדובר גם הפסד כספי של כמיליון שקלים וכאמור אובדן התואר הראשון של העונה, רגע לפני פתיחת העונה.

"לא הגיע לנו לנצח, צריך להגיד את האמת וכולם צריכים להתעורר", אמרו בבירת הנגב, "זה יותר מההפסד, מדאיג שהרגיש שהשחקנים לא רצו לנצח יותר מהפועל תל אביב. אי אפשר להגיע למעמד כזה של חצי גמר ולהיות כל כך אנמיים. היכולת מדאיגה, לשלוט בכדור זה נחמד, אבל צריך להגיע למצבים וזה המשך ישיר לבעיות שראינו באירופה".

בב"ש הייתה כמובן אכזבה לא מבוטלת ופעם נוספת נחשפו הבעיות של הקבוצה.אמנם השחקנים שולטים בכדור, אך כמעט ללא מצבים אמיתיים. ב"ש כבשה רק שלושה שערים בשישה משחקים עד כה וזה נתון מדאיג שמעורר חשש גדול במועדון לגבי היכולת בחלק ההתקפי. “אנחנו חייבים שחקן שיידע לפרק הגנות צפופות, למדו אותנו”, הודו גורמים בקבוצה.

שחקני הפועל באר שבע כועסים (רדאד ג'בארה)

הרבה עצבים נרשמו בסיום, מול החגיגות של הקבוצה של האקס אליניב ברדה. התחושות שהיו אחרי ההדחה מול א.א.ק אתונה היו דומות מאוד לתחושה אמש. קוז'וק ניסה לעשות את שלו, אבל גם הוא יודע שמשהו לא עובד. הוא ענה בסיום על השאלה מדוע לא ערך אסיפה מקיפה אחרי ההדחה מאירופה, ממנה מאוד התאכזב בגלל התשוקה של השחקנים, כשטען שהם יודעים היטב מה הוא חושב על הסיטואציה.

חוץ מהגישה והיכולת של השחקנים, דאגה נוספת מגיעה מהבלם הסמל והקפטן – מיגל ויטור, שטעה במהלך שהוביל לשער הראשון ואחרי מספר דקות נפצע בברכו. הבלם מירר בבכי וירד מהמגרש כשהוא נתמך באנשי הצוות הרפואי. ויטור הלך צולע בסיום כשברכו חבושה והוא יעבור ביממה הקרובה בדיקת MRI קריטית שבה תתברר חומרת הפציעה.

היעדרות ויטור בקרוב מובילה ללחץ גדול מאחר ומצבת הבלמים עומדת כעת על שניים בלבד: מתן בלטקסה ואור בלוריאן. יש צורך במציאת בלם זר שיחזק את הקבוצה והמאמצים יצברו כרגע תאוצה, עד אז יתרכזו בעיקר בשוק השחקנים החופשיים שמצמצם משמעותית את אפשרויות הבחירה.

מיגל ויטור יורד (רדאד ג'בארה)

בנוסף, ג’וזף סאבובו שעלה להופעת בכורה במחצית השנייה, רשם משחק פושר מאוד ולא הצליח להלהיב. במקביל, בקבוצה חוששים שגם לוקאס ונטורה, שנפצע במהלך המשחק, עלול להחמיץ את פתיחת הליגה מול מכבי נתניה. אליאל פרץ ינסה לחזור לאימונים השבוע, אך הוא עדיין בספק למשחק. איגור זלאטנוביץ' שלא נכלל בסגל בגלל רגישות, קיבל מנוחה ומקווים שיהיה כשיר. מנגד, רועי לוי יחזור לסגל מהרחקה.

למרות התסכול מהיכולת המדאיגה, בנגב גם מזכירים את ההתאוששות אחרי פתיחת העונה אשתקד: "לפני הכל האחריות עלינו, אבל צריך להסתכל קדימה. בעונה שעברה הודחנו מאירופה והפסדנו לטבריה 3:2 והכל היה נראה שחור, בסוף עלינו על דרך המלך וזה כמעט נגמר באליפות”. לכן, בב"ש מבינים שהמשחק ביום ראשון הקרוב בחוץ מול נתניה של יוסי אבוקסיס יהיה מבחן אופי. אם לא יחול שיפור משמעותי בחדות ובהתקפה, הם יודעים שיהיה קשה מאוד לחזור מנתניה עם שלוש הנקודות וכניסה ברגל ימין לעונה.

בעניין אחר, במועדון לא אהבו בלשון המעטה את הנפת השלט עם כיתוב נגד אופ"א. לאחר המשחק, אלונה ברקת מסרה: "השלט לא מייצג את רוח המועדון והוא הורד מיד”.