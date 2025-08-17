יום ראשון, 17.08.2025 שעה 17:36
פלורס: צריכים לקום חזקים מהנפילה, יש זמן לתקן

מאמן חיפה ערך שיחה לחניכיו לקראת ריינה בטוטו ב-19:45. הארגנטינאי יערוך רוטציה רחבה מאוד: כיוף, אמיר, קאסה, מוחמד, מלמד ואוחנה או נהואל יפתחו

|
שחקני מכבי חיפה באימון (ראובן כהן, מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה באימון (ראובן כהן, מכבי חיפה)

אם יש משחק שבמכבי חיפה ייתכן והיו שמחים לוותר עליו זה המשחק הערב (ראשון, 19:45) מול בני ריינה במסגרת משחק על מיקום בגביע הטוטו. המשחק הערב מגיע שלושה ימים בלבד אחרי ההדחה מאירופה שמן הסתם הייתה הדחה מכאיבה מאוד לא רק למועדון ולצוות המקצועי, אלא גם לשחקנים שכן העפלה לשלב הבתים של הקונפרנס הייתה מזכה אותם בבונוס נאה שהיה מגיע לכיס של כל אחד מהם.

אתמול הקבוצה קיימה אימון מסכם למשחק הערב מול ריינה. מדובר במשחק הקדמה למשחק הליגה בין שתי הקבוצות בשבוע הבא. המאמן דייגו פלורס כינס את השחקנים לאסיפה קצרה במגרש וניסה לעודד אותם: "אנחנו צריכים לקום חזקים מהנפילה שהייתה לנו. יש לנו זמן לתקן בליגה". 

פלורס יאפשר לשחקני ההרכב מנוחה ולא לפתוח בהרכב וזאת בין היתר כדי לאפשר כמה שיותר דקות משחק לאלה שלא שיחקו. על סמך התרגול פלורס מאלתר הרכב. מדובר בהרכב שעד כה לא שיחק יחד מה עוד שחלק מהשחקנים בכלל לא משחקים בעמדות שלהם כמו למשל שרועי אלימלך שמשחק כמגן ימני תורגל כבלם לצד אלעד אמיר הצעיר שיחליף את ליסב עיסאת.

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

קני סייף, שמול ראקוב ייזכר כאיש שהחמיץ בשלהי המשחק הזדמנות גדולה שיכולה הייתה להוביל את הקבוצות להארכה, יפתח כמגן שמאלי ואיאד חלאילי בצד ימין. גם עלי מוחמד שהופתע כמו לא מעט אנשי הקבוצה שלא פתח במשחקים האחרונים ובפרט זה של המשחק בחמישי האחרון, יפתח הפעם בהרכב לצד ליאור קאסה, גם מיכאל אוחנה או מתיאס נהואל יעלו ב-11.

סוף פודגראנו וקסנדר סברינה, שלא שותפו מול ראקוב, יפתחו בכנפיים. גיא מלמד יפתח כחלוץ מטרה בזמן שג'ורג'ה יובאנוביץ' וטריבונטה סטיוארט, שפתח בשני המשחקים מול ראקוב, יהיו בחוץ. בשער יפתח שריף כיוף לראשונה העונה במשחק רשמי. כיוף נקלע השנה לסיטואציה לא פשוטה כאשר ממעמד של שוער ראשון ירד למעמד של שוער משנה לגיאורגי ירמקוב. יש צפי ל-4,000 אוהדים בסמי עופר מול ריינה.

בתוך כך, כפי שנחשף ב-ONE, מכבי נתניה ומכבי חיפה רוקמות מהלך של טרייד להעברת עוז בילו לחיפה תמורת עילאי חג'ג. מדובר בעסקה שאמורה לקבל תאוצה במהלך השבוע. במקביל בחיפה יצטרכו לקבל שורה של החלטות לגבי שחקנים שייפלטו מהסגל וזאת ללא קשר לרצון הקיים להוסיף קשר אחורי זר עד תום מועד העברות.

ההרכב המשוער: שריף כיוף, איאד חלאילי, אלעד אמיר, רועי אלימלך, קני סייף, עלי מוחמד, ליאור קאסה, מתיאס נהואל (מיכאל אוחנה), סוף פודגראנו, גיא מלמד וקסנדר סברינה.

