ניסיון לרקום טרייד: בילו לחיפה, חג'ג' לנתניה

מכבי חיפה הודחה רק אתמול (חמישי) מאירופה, אחרי שנכנעה 2:0 לראקוב הפולנית (2:1 בסיכום) ונפרדה ממוקדמות הקונפרנס ליג כבר בסיבוב השלישי. בתוך כך, הירוקים ממשיכים להיות פעילים בחלון ההעברות ואיתם קבוצה ישראלית נוספת – מכבי נתניה.

בין הצפוניים ליהלומים, יש ניסיון לרקום טרייד מאחורי הקלעים שבו עוז בילו יעבור ממכבי נתניה למכבי חיפה, כאשר עילאי חג’ג’ יעשה את הדרך ההפוכה מהכרמל לנתניינתים. מדובר על שני קשרים שכאמור למעשה אם המהלך ייצא לפועל, אמורים להחליף בין הקבוצות.

בעונה שעברה במכבי חיפה, חג’ג’ שכבר היה על הכוונת של מ.ס אשדוד לפני כחודש, רשם 13 הופעות בליגת העל בהן לא סיפק שערים או בישולים. בן ה-23 צמח גם במחלקת הנוער של המועדון, אליה הגיע דווקא מהצד הדרומי של המפה – מקריית גת.

בינואר 2023 עוז בילו הושאל לנתניה, שהחליטה לרכוש אותו ביוני של אותה השנה. בעונת 2024/25, בן ה-24 רשם 31 הופעות ליגה בהן הרשית פעמיים והוסיף גם שני בישולים. היה שותף מלא כמובן לפלייאוף העליון שהשיגה הקבוצה של יוסי אבוקסיס.