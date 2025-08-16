יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:34
כדורגל עולמי  >> סופר קאפ גרמני

באיירן מינכן זכתה בסופר קאפ הגרמני עם 1:2

הבווארים, שפגשו את מחזיקת הגביע שטוטגרט, גברו עליה בזכות שער מוקדם של הארי קיין. לואיס דיאס התכבד בשער הבכורה שלו בגרמניה. לוולינג רק צימק

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים עם לואיס דיאס (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים עם לואיס דיאס (IMAGO)

שלבי הגביע ברחבי אירופה המשיכו הערב (שבת) עם מספר משחקים בשלבים המוקדמים בגרמניה ובאיטליה, אך במוקד התרחש משחק על תואר: באיירן מינכן גברה 1:2 שטוטגרט בסופר קאפ הגרמני.

הסופר קאפ הגרמני

שטוטגרט - באיירן מינכן 2:1
באיירן מינכן עלתה למשחק ראשון בעונה החדשה וכבר הספיקה לחגוג תואר אחרי שזכתה על חשבונה של מחזיקת הגביע, שטוטגרט. הארי קיין מצא את הרשת כבר בדקה ה-18, אבל האירוע הגדול עבור הבווארים הגיע בדקה ה-77, כשהרכש הגדול שלה, לואיס דיאס, רשם את שער הבכורה שלו בגרמניה. בתוספת הזמן ג’מאל לוולינג רק צימק, אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

הקבוצה של וינסנט קומפני, שהגיעה למשחק כאלופת גרמניה, עם הצהרת כוונות ראשונה לעונה החדשה, ולמרות משחק שקול, שגם התבטא בתוצאה, הצליחה להוביל לגביע ראשון לעונה החדשה, בדרכם להתחרות על כל התארים.

 

