יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:34
"להשמיד את אופ"א ואת החמאס": השלט בב"ש

אחרי השלט בסופר קאפ, הקהל הדרומי הניף שלט משלו בחצי גמר הטוטו נגד הפועל ת"א בטרנר. אלונה ברקת: "השלט לא מייצג את רוח המועדון והוא הורד מיד"

|
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

שבוע סוער מאוד עבר על הכדורגל הישראלי מבחינה פוליטית. זה התחיל עם שלט של ראקוב נגד ישראל, המשיך עם התגובה של אוהדי מכבי חיפה והלינץ’ שהם חוו במשחק ה”בית” נגד הפולנים וגם ראינו את השלט בפתיחת הסופר קאפ בין פ.ס.ז’ לטוטנהאם.

אז כעת, מי שבחרו לא לשתוק ולהרים שלט עם דעתם הם אוהדי הפועל באר שבע, במהלך חצי גמר גביע הטוטו בו הפסידו 2:0 להפועל תל אביב. הקהל הדרומי הניף שלט עם הכיתוב: “שני דברים שחובה להשמיד אותם – אופ”א ואת החמאס”. השלט כאמור נתלה ביציע באצטדיון טוטו טרנר.

לאחר המשחק, אלונה ברקת מסרה: "השלט לא מייצג את רוח המועדון והוא הורד מיד”. במשחק עצמו הפועל באר שבע נכנעה 2:0 והיא לא תהיה בגמר גביע הטוטו. את השער הראשון כבש לירן רוטמן בדקה ה-38, ואת השער השני שחתם את תוצאת המשחק כבש עמית למקין בדקה ה-66, מה שנתן לאליניב ברדה את הכרטיס לגמר על חשבון האקסית.

