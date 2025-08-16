יום ראשון, 17.08.2025 שעה 00:29
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00חטאפה10
00-00אספניול11
00-00אלאבס12
00-00סביליה13
00-00אלצ'ה14
00-00ולנסיה15
00-00לבאנטה16
00-00ריאל סוסיאדד17
03-11ג'ירונה18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

"לא מקובל עליי איך ששיחקנו, אדבר עם כולם"

פליק כעס למרות ה-0:3 של ברצלונה על מיורקה: "שיחקנו ב-50 או 60 אחוז וזה לא מתקבל, אני לא מרוצה". ספרד חלוקה: "ניצחון יקר, לא יפה". צפו בתקציר

|
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

מסע ההגנה אל כתר של ברצלונה החל הערב (שבת), כשאלופת ספרד פתחה את עונת 2025/26 בליגה הספרדית מבחינתה עם 0:3 חד וחלק על מיורקה בחוץ, ובכך היא אספה שלוש נקודות ראשונות, שמרה על שער נקי ובסך הכל סימנה וי כדי להתחיל ברגל ימין את הלה ליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

שש דקות אל תוך העונה וברצלונה הראתה ששום דבר לא השתנה מאשתקד. לאמין ימאל להטט, הרים כדור, ראפיניה נגח ושני הכוכבים הגדולים של העונה שעברה חתומים על השער הראשון לעונה הזו, כשפראן טורס התכבד בגול השני. בתוספת הזמן הגיע הקינוח, ואם חשבתם שלאמין ימאל לא יהיה חלק מהכובשים, אז תחשבו שוב, כי הכישרון הדביק כדור מחוץ לרחבה לרשת.

בספרד החמיאו, כשב’מונדו דפורטיבו’ כתבו: “בארסה החלה את מסע ההגנה בסטייל. הניצחון הזה הוא יותר  יקר ערך מאשר יפה”. האתר הקטלוני המשיך במחמאות: “לא מעט ראויים למילים חמות. לאמין ימאל וראפיניה פתחו איפה שעצרו, הספרדי עם שער ובישול והברזילאי עם גול משלו, אריק גארסיה כמגן ימני היה נהדר וגם פראן טורס המשיך להראות שאפשר לסמוך עליו”.

אריק גארסיה ולאמין ימאל מרוצים (IMAGO)אריק גארסיה ולאמין ימאל מרוצים (IMAGO)

עוד קצת נתונים. לאמין ימאל במשחקו הרשמי הראשון כמספר 10 זכה בתואר איש המשחק עם גול ובישול, ז’ואן גארסיה שמר על רשת נקייה בבכורה שלו ובארסה המשיכה ברצף מול מיורקה, לה לא הפסידה מאז 2009. בכללי, ב-16 המשחקים האחרונים מול האדומים, הקטלונים רשמו 15 ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.

מאמן הקבוצה האנזי פליק שיתף בסיום ודווקא כעס למרות ה-0:3: “אני לא מרוצה מאיך ששיחקנו במחצית השנייה. הקבוצה שלי שיחקה ב-50 או 60 אחוז, וזה דבר שלא מקובל עליי ולא מתקבל בשום צורה נגד תשעה שחקנים. אני צריך לדבר עם השחקנים שלי”.

על הגול מעורר המלוקת של פראן טורס, שנכבש כששחקן של מיורקה שוכב על הדשא עם פגישת ראש, אמר הגרמני: “אני תמיד אומר לשחקנים שלי לא לעצור עד שהשופט שורק, והוא לא שרק”.

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
