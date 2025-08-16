כלום לא השתנה: צפו בלאמין ימאל מבשל לראפיניה

ברצלונה הציגה כדורגל מרהיב בעונה שעברה, כדורגל שסוף סוף הזכיר את הדרך שבה המועדון שואף לשחק, ואם נשפוט על פי פתיחת העונה הזו, שום דבר לא ישתנה. הקטלונים עלו למשחק הראשון של הליגה הספרדית לעונה זו מול מיורקה היום (שבת) וזה לקח 7 דקות להבין ששום דבר לא השתנה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

אלופת ספרד עלתה ליתרון נגד מיורקה וקל מאוד לנחש מי השניים שמעורבים באופן ישיר בגול. לאמין ימאל קיבל בצד ימין, הרים כדור חד ונפלא לרחבה ושם חיכה ראפיניה, שנגח את הכדור אל הרשת של לאו רומאן. בשנה שעברה בארסה כבשה מספר אדיר של 102 שערים, ונראה שהכוכבים באו חדים פעם נוספת.

ומילה על שני הכוכבים. בעונה שעברה לאמין ימאל רקד והתגלה אל העולם ללא ספק כאחד הטובים בענף כבר בגיל 17 (כיום בן 18) עם 18 שערים ו-25 בישולים בדרך לדאבל, ואת העונה הוא פתח כבר עם בישול. ראפיניה רשם 34 שערים ובישל עוד 25, ואת העונה הזו פתח כאמור עם שער. עולם כמנהגו נוהג.