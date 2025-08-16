לאמין ימאל, ראפיניה וטורס בהתקפה של ברצלונה

הליגה הספרדית חזרה אלינו אמש (שישי) עם מספר משחקים מרתקים, וגם כבר נמשכה היום, אבל בקרוב הרגע הגדול של המחזור. האלופה המכהנת מתחילה באופן רשמי את מסע ההגנה שלה אל הכתר, כשברצלונה תתארח היום (20:30) אצל מיורקה במסגרת המחזור הראשון בליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב מיורקה: לאו רומאן, מתיאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, יוהאן מוחיקה, אנטוניו סאנצ’ס, מנואל מורלנס, טאקומה אסאנו, סרג’י דרדר, פבלו טורה ו-ודאט מוריצ’י.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

האנזי פליק (IMAGO)

האנזי פליק הגיע בעונה שעברה ומיד הכדורגל הפך לאדיר. הצעירים להטטו, הוותיקים הובילו ולאמין ימאל אחד פרץ לתודעה בענק, כאשר כל מה שהאוהדים רוצים זה שהתהליך ימשיך לו. הקטלונים מגיעים אחרי קדם עונה מצוין, בו ניצחו בכל ארבעת המשחקים שלהם.

נעבור קצת ליריבה. מיורקה רשמה עונה ממוצעת מאוד, עד כמה ממוצעת מאוד? ב-2024/25 היא סיימה במקום העשירי, בדיוק במרכז הטבלה, כשהיא לא נלחמה על ירידה, לא ממש נאבקה על מקום באירופה ובגדול עשתה את שלה עם מספר תוצאות יפות לאורך הדרך.

לברצלונה יש רצף של שלושה ניצחונות מול המארחת, כשלפני כן זה נגמר ב-2:2. אם נמשיך ללכת אחורה, באופן כללי הקטלונים עשו תיקו אחד, אותו 2:2, ו-14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים בין הצדדים. הניצחון האחרון של האדומים? 1:2 בבית אי שם ב-2009.