יום שבת, 16.08.2025 שעה 20:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

עם הומאז' לחטופים: הפועל חיפה השיקה את המדים

האדומים-שחורים מהכרמל השיקו את המדים החדשים לעונת 2025/26 בסרטון מרגש שהוקדש ל-50 החטופים שעדיין בעזה. ג'ורג' דיבה ונאור סבג כשירים לבית"ר

|
דור מלול (באדיבות הפועל חיפה)
דור מלול (באדיבות הפועל חיפה)

הפועל חיפה השיקה היום (שבת) את מדי הבית שלה לעונת 25/26 עם הומאז' ל-50 החטופים.

המדים לעונת 25/26 עוצבו על ידי ארז וקנין, המעצב הגרפי של המועדון, עם שינוי בטקסטורה של הפסים השחורים שבחולצה החדשה שהפעם עדינים יותר, הקווים דמויי משיכת מברשת צבע ומסמלים את שרשרת הדורות מאז 1924. דגש ניתן לצבעים לבנים בצווארון ובשולי השרוולים- חיבור נוסטלגי לצבע האדום לבן איתו שיחקה הקבוצה עד שנות התשעים.

ובגב העליון כמיטב המסורת סלוגן והפעם "יותר מאהבה". הסלוגן נכתב בהשראת של יום ההולדת של המאה ואחת שחגג המועדון ובו היה כתוב ״יותר ממאה יותר מאהבה״. 

המדים החדשים של הפועל חיפה

הסרטון מעלה על סדר היום את נושא השבת 50 החטופים שעדיין נמצאים בעזה.
בימים הקרובים נשיק את מדי החוץ של הקבוצה. קבוצת הבוגרים והנוער ישחקו לראשונה עם סט תלבושת של חברת ריבוק שתלביש השנה את שתי הקבוצות.

לקראת משחקה של הקבוצה מול בית"ר ירושלים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו בשני, ג'ורג' דיבה ונאור סבג כשירים וחזרו להתאמן וגם צפויים לפתוח  בהרכב. אניס פורת עיאש יחזור לראשונה לסגל אחרי פציעה ארוכה.
 

