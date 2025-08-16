נותרו בפגרה: 0:0 חלש בין אסטון וילה לניוקאסל

הליגה אנגלית יצאה לדרך אמש (שישי) עם משחק מרתק שבו ניצחה ליברפול 2:4 את בורנמות’, כשהיום המחזור הראשון המשיך, אך החגיגה דעכה. אסטון וילה וניוקאסל נפגשו למשחק שהבטיח המון וסיפק מעט עם 0:0 בסיום.

שתי הקבוצות שמאיימות בשנים האחרונות על קבוצות הצמרת רצו לפתוח עונה ברגל ימין בווילה פארק, ונפרדו בחלוקת נקודות לאחר משחק שלא התעלה לרמה גבוהה.

המצב הגדול במשחק הגיע לשחקן הרכש של ניוקאסל אנתוני אלנגה במחצית הראשונה, כשהוא נותר לבד לגמרי מול השוער אך פעל באיטיות ונעצר. אזרי קונסה הורחק במחצית השנייה, והדבר לא שיפר את המשחק שנגמר ב-0:0 מאכזב.