דאלאס תחשוף עוד 'כביסה מלוכלכת' על דונצ'יץ'?

ב-1 בפברואר הדהימה דאלאס את עולם ה-NBA כשביצעה טרייד ענק: לוקה דונצ'יץ' הועבר ללוס אנג'לס לייקרס בתמורה לאנתוני דייויס, אחד הטריידים המדוברים והדרמטיים של העשור האחרון, הן בשל הפתאומיות והן בשל מעמד הכוכבים המעורבים. הסלובני הופתע לחלוטין כשגילה על המהלך, ואוהדי דאלאס זעמו, תקפו את הנהלת המועדון ואיימו לקרוע את המנויים שלהם.

הכעס היה מובן: האוהדים איבדו את האליל הגדול שלהם בין לילה, ואף אחד לא הצליח לספק הסבר משכנע. כל האצבעות הופנו אל ניקו האריסון, המנהל הכללי ומי שנחשב ל"אדריכל" המהלך, שהפך מאז לדמות השנואה ביותר בקרב אוהדי המאבריקס. בשלב זה, האריסון פתח במלחמה מלוכלכת במטרה להכפיש את דונצ'יץ' בכל דרך אפשרית, בניסיון להצדיק את הצעד השנוי במחלוקת שביצע.

הפעלת "מאוורר הלכלוך"

האריסון החל בהדלפות לתקשורת על מצבו של דונצ'יץ', וטען שהוא הגיע לא מחוטב, בעודף משקל (לטענתו, ארבעה ק"ג מעל המותר בפתיחת מחנה האימונים), ושאינו משקיע מספיק בתחזוקת גופו. במועדון אף רמזו כי פציעת שורש כף היד של דונצ'יץ', שאובחנה ב-20 בנובמבר, הייתה תירוץ כדי להסתיר את מצבו הפיזי הלקוי, ובזכותה הצליח להתחמק מנסיעה עם הקבוצה למסע משחקי חוץ של חמישה משחקים.

לוקה דונצ'יץ' בגזרתו החדשה (IMAGO)

למרות שהלייקרס הודחו כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף מול מינסוטה, היכולת המרשימה של דונצ'יץ' ב-28 המשחקים בהם שיחק בלוס אנג'לס, ממוצעים של 28.2 נקודות, 8.1 ריבאונדים ו-7.5 אסיסטים ב-35.1 דקות, רק הגבירה את תחושת התסכול והטעות בעסקה בעיני אוהדי דאלאס.

החרפת המתקפה

ייתכן שזו הסיבה שבשלב מאוחר יותר הסלים האריסון את המתקפה והדליף האשמות נוספות. ב’אתלטיק’ ציטטו גורמים במועדון שטענו כי דונצ'יץ' מרבה לשתות בירה ולעשן נרגילות, ושבמועדון צופים ירידה חדה ברמתו בשנים הקרובות, בשל רקע בריאותי שעלול להוביל לקטסטרופה בתוך חמש שנים.

ההאשמות החמורות הללו הרתיחו את דונצ'יץ', אך הוא נמנע מלהגיב פומבית. חבר קרוב מיהר להגן עליו ברשתות החברתיות וכתב: "לא מגיעים ליכולת כזו אם אתה חזיר שיכור ושמן". בינתיים, הכוכב המשיך להתמקד בקריירה, ובקיץ האחרון השקיע רבות בכושרו הגופני, עד שפיתח גוף חטוב שהביא אותו לשער מגזין Men’s Health. לפני שבועיים הוא חתם מחדש בלייקרס לשלוש שנים תמורת 165 מיליון דולר.

לוקה דונצ'יץ' (אינסטגרם MensHealth)

מרירות, כעס וקנאה בדאלאס

ביחסים העכורים שבין הצדדים, כל הצלחה של דונצ'יץ' משמשת מקור למרירות וכעס עבור המועדון לשעבר. לפי מארק ספירס מ־ESPN, ייתכן שבדאלאס ישקלו לפתוח מחדש את המתקפה התקשורתית נגדו, הפעם עם האשמות חדשות, מאחר שכבר אינם יכולים להשתמש בטענות על משקל עודף או חוסר השקעה.

לדברי ספירס, למאבריקס יש עוד מידע שלילי שלטענתם הם מחזיקים על הכוכב, מעבר לחיבתו לבירה ונרגילות, אך טרם פרסמו. "אני חושב שבמקרה של דאלאס שמענו הרבה דברים שליליים, אבל כנראה שיש עוד שהם לא אמרו. יש סיפורים ששמעתי מהם והם לא מפרסמים", אמר העיתונאי. לדבריו, ייתכן שכאשר בדאלאס יראו את דונצ'יץ' בשיא הכושר ובבריאות מצוינת, הם יבחרו לחשוף "עוד זבל" במטרה להכפיש את שמו מחדש.