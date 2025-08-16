בווינר קבעו: הפייבוריטית לעלות לגמר גביע הטוטו

אחרי תקופה ארוכה שלא, שבת גדושה בכדורגל נמצאת לפנינו עם מגוון משחקים רבים מרחבי הליגות השונות, כשבמוקד הזירה המקומית שלנו עם משחקי גביע הטוטו וחצי הגמר בין הפועל ב”ש להפועל ת”א. אוהדי הכדורגל כבר מוכנים עם טפסי ה’ווינר’ בידיהם, בתקווה לשלשל לכיסם סכום נאה בסוף הערב.

נתחיל בזירה המקומית שלנו עם משחקי השעה 20:30. הפועל ב”ש נחשבת לפייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.50, לעומת יחס נאה של 4.20 להפועל ת”א. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, המנחשים ייגרפו יחס של פי 3.70.

רועי אלקוקין ואור בלוריאן (אורן בן חקון)

במשחק על המקום התשיעי, מכבי נתניה נחשבת עדיפה עם יחס של פי 1.95 מול עירוני ק”ש, שקיבלה ממומחי המועצה יחס של פי 2.95, כאשר תיקו יזכה את המהמרים ביחס של פי 3.10.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל פ”ת ועירוני טבריה יתחרו על המקום ה-11, כשהמלאבסים זוכים לעדיפות קלה עם יחס של פי 2.30, לעומת יחס של פי 2.55 לניצחון של הקבוצה הצפונית. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, היחס יעמוד על פי 2.90.

שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

למשחק האחרון בגביע הטוטו, אשדוד ובני סכנין יתחרו על המקום ה-13 בתקווה להימנע מהמקום האחרון, כשהקבוצה מעיר הנמל זכתה ליחס של פי 2.15, כאשר ניצחון של הקבוצה מהמגזר שווה יחס של פי 2.75 ותיקו יניב למנחשים יחס של פי 2.90.

שחקני מ.ס אשדוד (רועי כפיר)

נעבור לאירופה, ברצלונה תקווה לפתוח את העונה החדשה בליגה הספרדית ברגל ימין עם משחק חוץ לא פשוט בכלל נגד מיורקה. הבלאוגרנה זכו לעדיפות ממומחיי הווינר עם יחס של פי 1.45, לעומת יחס נאה של פי 5.40 למארחת, כאשר חלוקת נקודות תזכה את המנחשים ביחס של פי 4.20.

האנסי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)

באנגליה, פפ גווארדיולה ומנצ’סטר סיטי יפתחו גם הם את העונה עם משחק לא פשוט אצל וולבס, אך זוכים לעדיפות ברורה עם יחס של פי 1.45, לעומת יחס של פי 5.60 לזאבים. חלוקת נקודות תניב למנחשים יחס של פי 4.30.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

