יום שני, 18.08.2025 שעה 11:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

אדרסון מתקרב לגלאטסראיי, דונארומה לסיטי

העברות: השוער הברזילאי מתקרב לטורקיה, האיטלקי של פ.ס.ז' צפוי להחליפו. נוטינגהאם רוצה את לואיס, ג'קסון בדרך החוצה מצ'לסי. וגם: חבר חדש לגלוך?

|
ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)
ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

אחרי שהפרמייר ליג נפתחה לה אמש, והיום (שבת) ליגות רבות ברחבי אירופה יוצאות לדרך, חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים הלוהטים מרחבי הרשת.

דיווחים חמים

# קרוסלת שוערים בדרך? פבריציו רומאנו האיטלקי מדווח כי גלאטסראיי הגישה הצעה בגובה עשרה מיליון אירו על שוער מנצ’סטר סיטי, אדרסון. מי שצפוי להחליפו בין הקורות של התכולים הוא האיטלקי של פ.ס.ז’, ג’יאנלואיג’י דונארומה.

אדרסון (רויטרס)אדרסון (רויטרס)

# אחת המפתיעות של הפרמייר ליג בעונה שעברה, נוטינגהאם פורסט, מעוניינת לחזק את ההגנה שלה וחושקת במגנה הימני של מנצ’סטר סיטי, ריקו לואיס.

ריקו לואיס מתחמם (רויטרס)ריקו לואיס מתחמם (רויטרס)

# מי שעוד עשוי להצטרף לנוטינגהאם הוא קשרה הברזילאי של יובנטוס, דגלאס לואיז, שצפוי לחתום במועדון האנגלי בחוזה עד לשנת 2030.

דוגלאס לואיז (רויטרס)דוגלאס לואיז (רויטרס)

# נשארים ביובנטוס. למרות חיזורים מצד אטאלנטה ומקבוצות בטורקיה, פיליפ קוסטיץ’, שחקן הכנף של הגברת הזקנה, עשוי להאריך את חוזהו במועדון, כך לפי העיתונאי המוערך ניקולו שירה.

ברנרדו סילבה בורח לפיליפ קוסטיץברנרדו סילבה בורח לפיליפ קוסטיץ' (רויטרס)

# אנצו מראסקה, מאמנה של צ’לסי, סיפק אמירה נוקבת במיוחד, כשהודיע כי חלוץ הקבוצה, ניקולאס ג’קסון, אינו נמצא בתוכניות ויכול לחפש לעצמו קבוצה חדשה.

ניקולס גניקולס ג'קסון (רויטרס)

# האקסית של מנור סולומון והעולה הטרייה לפרמייר ליג, לידס יונייטד, רוצה גם היא לצרף שחקן נוסף לחוליית ההגנה ופתחה בשיחות עם לסטר סיטי על צירופו של המגן ג’יימס ג’סטין.

גג'יימס ג'סטין מקדים את יושקו גבארדיול (רויטרס)

# בנג’מין פבאר לא נמצא בתוכניות של אינטר וצפוי לעזוב את מילאנו, כשהוא מכוון לקבוצת פרמייר ליג, כאשר גם אופציה של מעבר לערב הסעודית בא בחשבון. 

בנגבנג'מין פבאר חוגג (רויטרס)

# אחרי שלא היה חלק מסגל פ.ס.ז’ לגמר הסופר קאפ האירופי, פרסנל קימפמבה, שלא נמצא בתוכניות של לואיס אנריקה, צפוי לעזוב את עיר האורות כשהוא מקושר לקבוצה מקטאר.

פרסנל קימפמבה (רויטרס)פרסנל קימפמבה (רויטרס)

# חלוצה המרוקני של נאפולי, וואליד צ’אדירה, ששיחק אשתקד כמושאל באספניול, מושך עניין מצד אודינזה וצפוי לחתום במועדון עד לשנת 2029 או 2030.

# חבר חדש לאוסקר גלוך? על פי דיווחים של פבריציו רומאנו, אייאקס שוקלת להשיב לשורותיה את הקשר האחורי המקסיקני, אדסון אלבארס, שהשתייך בשנה שעברה לווסטהאם.

אדסון אלבארס (IMAGO)אדסון אלבארס (IMAGO)
