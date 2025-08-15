יום שבת, 16.08.2025 שעה 00:39
31-31ראיו וייקאנו1
00-00ברצלונה2
00-00ריאל מדריד3
00-00אתלטיקו מדריד4
00-00אתלטיק בילבאו5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00אוססונה8
00-00מיורקה9
00-00ריאל סוסיאדד10
00-00ולנסיה11
00-00חטאפה12
00-00אספניול13
00-00אלאבס14
00-00סביליה15
00-00לבאנטה16
00-00אלצ'ה17
00-00ויאריאל18
00-00אוביידו19
03-11ג'ירונה20

"אם פליק רוצה, רשפורד וגארסיה יכולים לשחק"

נשיא ברצלונה לאפורטה הכריז בחגיגיות שהקבוצה הצליחה לרשום את שני שחקני הרכש בזמן למשחק מול מיורקה: "המועדון השלים את התהליכים הנדרשים עבורם"

|
רשפורד וגארסיה (IMAGO)
רשפורד וגארסיה (IMAGO)

ז'ואן לאפורטה, נשיא ברצלונה, אישר במהלך כנס חוגי האוהדים של ברצלונה באיי הבלאריים, שנערך על ידי חוג האוהדים "פניה ברצלוניסטה מריה דה לה סלוט" החוגג 35 שנה להקמתו, כי ז'ואן גארסיה ומרקוס רשפורד יהיו זמינים עבור המאמן האנזי פליק כבר למשחק הפתיחה של הקטלונים בליגת הספרדית מול מיורקה.

בנאומו בפני האוהדים, אמר לאפורטה כי "אם פליק ירצה, ז'ואן גארסיה ורשפורד יוכלו לשחק כבר מחר". לדבריו, המועדון השלים את כל הליכי הרישום הנדרשים לשני השחקנים וכעת נותרה רק האישור הסופי של הנהלת הליגה הספרדית, שיושג בקרוב.

לאפורטה גם איחל הצלחה לקבוצה בעונה הקרובה, הביע ביטחון בכך שהחזרה לקאמפ נואו מתקרבת, והעניק הערכה חיובית מאוד לעבודת הצוות המקצועי. נשיא ברצלונה הגיע למיורקה בליווי חבר ההנהלה האחראי על חוגי האוהדים, ז'וספ איגנסי מאסיה, וקיבלו את פניהם ראש עיריית מריה דה לה סלוט ז'אומה פריול ויו"ר החוג המקומי פֶּרה ז'ורדה.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

במשלחת של ברצלונה נכחו גם אנריק בוש, ראש מחלקת חוגי האוהדים, חואן הרו, מנהל קשרי המוסדות, וישוס חימנס, קצין הביטחון של המועדון. באירוע השתתפו גם קטלינה סולר, ראש עיריית פלניטש, אנטוניה אסטאיירס, סגנית נשיא ממשלת איי הבלאריים, חוזה מרסיאל, שר התיירות של מועצת האי מיורקה, ואוסקר אסקודה, נציג מועצת הייעוץ של ברצלונה לאיי הבלאריים.

