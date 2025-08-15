שבוע לפני פתיחת ליגת העל, הפועל תל אביב תתארח מחר (שבת, 20:30) באצטדיון טוטו טרנר למפגש מסקרן מול הפועל באר שבע במסגרת חצי גמר גביע הטוטו. מעבר למעמד, המשחק יהיה מרגש במיוחד עבור מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, שיזכה לטקס הוקרה חם מהמועדון עמו הוא מזוהה יותר מכל.

מיד לאחר הטקס ייאלץ ברדה לעבור ליציע בעקבות הרחקתו בהפסד למכבי נתניה בשלב הבתים, עונש שלא הצליח לערער עליו לאחר שדיון בבית הדין נדחה אתמול. בנוסף לברדה, גם המנכ"ל גיא פרימור יזכה לטקס הוקרה וגם עובדי הקבוצה דוד סמניאגו, עופר ניר ואביחי קליף. "רוצים לעלות לגמר גביע הטוטו בכל מחיר, יש לנו את הכלים לעשות את זה ולנצל את החולשות של באר שבע", אמרו בחודורוב.

הפועל תל אביב מגיעה עם מטרה ברורה לשחזר את הזכייה בגביע הטוטו מהעונה שעברה, אך הפעם בליגת העל, ולהשיג תואר ראשון במפעל מאז עונת 2001/02.

מבחינת הסגל, הבלם הברזילאי החדש צ'יקו נכלל לראשונה ברשימת ה-20, אך טרם ברור אם יפתח לצד פרנן מאיימבו. בחלק האחורי ברדה ימשיך עם יזן נסאר, בעוד סתיו טוריאל עשוי לשוב ל-11 אם יתגבר על הפציעה שמטרידה אותו לאחרונה. מנגד, רוי קורין הפצוע ימשיך להיעדר בשל קרע בשריר הירך האחורי.

כ-2,500 אוהדים אדומים צפויים לאכלס את היציע הצפוני בטרנר כדי לדחוף את הקבוצה בדרך לגמר גביע הטוטו ולהרבה ציפיות בעונת הקאמבק של הפועל תל אביב לליגת העל.