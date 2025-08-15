יום שישי, 15.08.2025 שעה 17:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מאור לוי יחזור להרכב, כארם ג'אבר עדיין פצוע

נתניה תארח מחר ב-20:30 את ק"ש במשחקי הדירוג ותנסה לסיים ברגל ימין. זערורה לא בסגל, צרפתי יפתח. נערכה הלוויתו של קליינמן ז"ל, אייל סגל הספיד

מאור לוי (חגי מיכאלי)
מאור לוי (חגי מיכאלי)

לאחר ההפסד הצורם בשבוע שעבר להפועל ירושלים 4:0 וכשהיא עדיין ללא חיזוק משמעותי בשבוע האחרון, מכבי נתניה תנסה לסיים ברגל ימין את ההכנה לקראת פתיחת הליגה בשבוע הבא, כשתארח מחר (שבת, 20:30) במסגרת משחקי הדירוג את עירוני קריית שמונה.

הקפטן כארם ג’אבר, עדיין לא החלים מהפציעה ממנה הוא סובל בברכו וייעדר מהמשחק, כאשר במועדון מקווים שיהיה כשיר למחזור הפתיחה מול הפועל באר שבע. בהיעדרו, המאמן יוסי אבוקסיס צפוי לשמור על מרבית ההרכב.

המאמן מתכנן שני שינויים מההרכב ששיחק באצטדיון הי”א ביום שבת: מאור לוי, שפתח על הספסל עקב עומס, יחזור ל-11, כאשר מי שלא יהיה בסגל הוא באסם זערורה בעקבות פציעה. גם השוער השני תומר צרפתי, יקבל את הצ’אנס בין הקורות, כאשר עומר ניראון יפתח על הספסל. 

שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

היום בצהריים, נערכה הלוויתו של שחקן העבר של המועדון ובנו של איש הצוות הניהולי לשעבר, גדעון קליינמן ז”ל. בהלוויה נכחו שחקני הקבוצה, כאשר גם הבעלים לשעבר אייל סגל, נכח בה, ואף הספיד את קליינמן. 

ההרכב המשוער: תומר צרפתי, הריברטו טבארש, איתי בן שבת, סאבא חוודג’יאני, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, מאור לוי, מקסים פלקושצ’נקו, לוקאס פראיזו ווילסון האריס.

