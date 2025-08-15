יום שישי, 15.08.2025 שעה 17:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הבלם הברזילאי קאוון במשא ומתן עם הפועל עכו

השחקן, ששיחק בקורינתיאנס ובעונה האחרונה באזרבג'ייאן, יחליף את ווצ'ור שלא בתוכניות ועשוי לעבור ללאומית. מרנשטיין הצטרף. וגם: הסכם החסות החדש

|
ירון הוכנבוים (שחר גרוס)
ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

לאחר הרצון להיפרד מהבלם הקרואטי סטיפה ווצ'ור, שעשוי לעבור לקבוצה אחרת בליגה הלאומית, בהפועל עכו קרובים לצרף בלם חדש שיגיע במקומו – קאוון, בלם ברזילאי.

ל-ONE נודע, כי הבלם הברזילאי קאוון נמצא במגעים מתקדמים עם המועדון של צחי נקש וצפוי לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות לחתימה. השחקן, ששיחק בצעירותו בקורינתיאנס הברזילאית, בלט בעונה שעברה במדי טוראן האזרית.

בנוסף, במועדון החתימו את הבלם מיכאל מרנשטיין, ששיחק בעונה שעברה אצל המאמן ירון הוכנבוים בעירוני רמה"ש. בעכו חיפשו בלם ישראלי נוסף לסגל, גם לאחר פציעתו של לואי טאהא, שטרם ברור מתי יחזור.

מיכאל מרנשטיין (חגי מיכאלי)מיכאל מרנשטיין (חגי מיכאלי)

בנושא אחר, במועדון חתמו ביממה האחרונה על הסכם חסות לעונה הקרובה, עם ד"ר סעיד טאהא - המרכז להשתלות שיער. טאהא ביסס את מעמדו כאחד מהרופאים המובילים בישראל בתחום השתלות שיער וטיפולי שימור מתקדמים.

הבעלים צחי נקש מסר: “אנחנו שמחים מאד על הצטרפותו של ד"ר סעיד אלינו למשפחת הפועל עכו ששמה לעצמה מטרה לעלות לליגת העל בעונה הבאה. ד"ר סעיד הוא אדם יקר והצטרפותו מוכיחים לכולם כי הערכים שאנחנו מובילים בעיר; "קבוצה אחת – עיר אחת", היא לא רק סיסמא, היא דרך וחזון לשנים הקרובות”.

טאהא הוסיף: “אני נרגש היום וגאה להיות חלק ממשפחת הפועל עכו. זה לא רק קבוצה, זו עיר שאני מחובר אליה מאד ובקרוב ייפתח מרכז בעיר עכו ולכן היה ברור שאצטרף לבעלים החדש צחי נקש ולכל השחקנים, האוהדים ולהיות חלק ממנה לשנים הקרובות. הדרך וחזון שהקבוצה מובילה תואמים לערכים שאני מקדם ומוביל אצלי במרכזים”.

סעיד טאהא, הבעלים צחי נקש וסמנכ"ל השיווק שלומי וורונר (הפועל עכו)סעיד טאהא, הבעלים צחי נקש וסמנכ"ל השיווק שלומי וורונר (הפועל עכו)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */