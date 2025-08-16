יום שבת, 16.08.2025 שעה 20:55
יום שבת, 16/08/2025, 20:30אצטדיון מיורקהליגה ספרדית - מחזור 1
ברצלונה
דקה 23
0 1
שופט: חוסה לואיס מונטרו
מיורקה
ליגה ספרדית 25-26
31-31ראיו וייקאנו1
30-21ויאריאל2
00-00ברצלונה3
00-00ריאל מדריד4
00-00אתלטיקו מדריד5
00-00אתלטיק בילבאו6
00-00בטיס7
00-00סלטה ויגו8
00-00אוססונה9
00-00ריאל סוסיאדד10
00-00ולנסיה11
00-00חטאפה12
00-00אספניול13
00-00אלאבס14
00-00סביליה15
00-00לבאנטה16
00-00אלצ'ה17
00-00מיורקה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20
מערכת ONE | 16/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל (רויטרס)
הליגה הספרדית חזרה אלינו אמש עם מספר משחקים מרתקים, וגם כבר נמשכה היום, אבל כעת הרגע הגדול של המחזור. האלופה המכהנת מתחילה באופן רשמי את מסע ההגנה שלה אל הכתר, כשברצלונה מתארחת אצל מיורקה במסגרת המחזור הראשון בליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

האנזי פליק הגיע בעונה שעברה ומיד הכדורגל הפך לאדיר. הצעירים להטטו, הוותיקים הובילו ולאמין ימאל אחד פרץ לתודעה בענק, כאשר כל מה שהאוהדים רוצים זה שהתהליך ימשיך לו. הקטלונים מגיעים אחרי קדם עונה מצוין, בו ניצחו בכל ארבעת המשחקים שלהם.

נעבור קצת ליריבה. מיורקה רשמה עונה ממוצעת מאוד, עד כמה ממוצעת מאוד? ב-2024/25 היא סיימה במקום העשירי, בדיוק במרכז הטבלה, כשהיא לא נלחמה על ירידה, לא ממש נאבקה על מקום באירופה ובגדול עשתה את שלה עם מספר תוצאות יפות לאורך הדרך.

לברצלונה יש רצף של שלושה ניצחונות מול המארחת, כשלפני כן זה נגמר ב-2:2. אם נמשיך ללכת אחורה, באופן כללי הקטלונים עשו תיקו אחד, אותו 2:2, ו-14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים בין הצדדים. הניצחון האחרון של האדומים? 1:2 בבית אי שם ב-2009.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! האלופה פותחת עונה מול מיורקה, האם היא תצליח להשיג שלוש נקודות?
