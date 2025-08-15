יום שישי, 15.08.2025 שעה 17:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הדרישה של אבי לוזון על לירן חזן: 4 מיליון אירו

בפ"ת הבהירו כי לא התקבלה הצעה רשמית ממינסוטה, שלא תשלם את הסכום שדורש היו"ר. בנוגע לרכש, במועדון יצרפו רק שובר שוויון. וגם: היעדרות ריבולייה

|
לירן חזן חוגג (ראובן שוורץ)
לירן חזן חוגג (ראובן שוורץ)

מכבי פ"ת גברה אמש (חמישי) 1:2 על מכבי הרצליה במסגרת משחקי הדירוג, כאשר במועדון מעודדים מהיכולת של הקבוצה וטוענים שהסגל של הקבוצה כמעט מוכן לקראת פתיחת הליגה.

נכון לרגע זה, אין כוונה לצרף שחקן רכש נוסף, כאשר אם יהיה כזה, זה יהיה שחקן שובר שיוויון דוגמת אליאן רוחאנא או שחקן שיגיע מליגת העל. גם בפעם הקודמת ששיחקה הקבוצה בליגה הלאומית, היו”ר אבי לוזון החליט לצרף את מאור לוי ברגע האחרון כשובר שוויון, וגם הפעם במועדון לא מתכוונים לצרף “סתם” שחקן.

לגבי לירן חזן, שלשום חשפנו ב”שיחת היום” ב-ONE על ההתעניינות של מינסוטה מה-MLS בקשר המוכשר, כאשר נכון להיום, לוזון הבהיר כי לא התקבלה הצעה רשמית על השחקן. בכל אופן, הדרישה של לוזון עומדת על ארבעה מיליוני אירו, סכום שבקבוצה האמריקאית לא מתכוונים לשלם, כאשר נותרו מספר פחות משבועיים לסגירת חלון ההעברות שם.

החלוץ פרנק ריבולייה, נעדר אמש מהמשחק מול הקבוצה מהשרון. במועדון סיפרו, כי הוא פיתח רגישות מסוימת וסובל מאלרגיה, שבמועדון מנסים להבין מאיפה, ובימים אלו נעשה ניסיון לטפל בו כדי שיוכל לחזור לאימונים בתחילת השבוע. היום ומחר תזכה הקבוצה לחופש.

