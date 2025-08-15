הדרישה של אבי לוזון על לירן חזן: 4 מיליון אירו

מכבי פ"ת גברה אמש (חמישי) 1:2 על מכבי הרצליה במסגרת משחקי הדירוג, כאשר במועדון מעודדים מהיכולת של הקבוצה וטוענים שהסגל של הקבוצה כמעט מוכן לקראת פתיחת הליגה.

נכון לרגע זה, אין כוונה לצרף שחקן רכש נוסף, כאשר אם יהיה כזה, זה יהיה שחקן שובר שיוויון דוגמת אליאן רוחאנא או שחקן שיגיע מליגת העל. גם בפעם הקודמת ששיחקה הקבוצה בליגה הלאומית, היו”ר אבי לוזון החליט לצרף את מאור לוי ברגע האחרון כשובר שוויון, וגם הפעם במועדון לא מתכוונים לצרף “סתם” שחקן.

לגבי לירן חזן, שלשום חשפנו ב”שיחת היום” ב-ONE על ההתעניינות של מינסוטה מה-MLS בקשר המוכשר, כאשר נכון להיום, לוזון הבהיר כי לא התקבלה הצעה רשמית על השחקן. בכל אופן, הדרישה של לוזון עומדת על ארבעה מיליוני אירו, סכום שבקבוצה האמריקאית לא מתכוונים לשלם, כאשר נותרו מספר פחות משבועיים לסגירת חלון ההעברות שם.

החלוץ פרנק ריבולייה, נעדר אמש מהמשחק מול הקבוצה מהשרון. במועדון סיפרו, כי הוא פיתח רגישות מסוימת וסובל מאלרגיה, שבמועדון מנסים להבין מאיפה, ובימים אלו נעשה ניסיון לטפל בו כדי שיוכל לחזור לאימונים בתחילת השבוע. היום ומחר תזכה הקבוצה לחופש.