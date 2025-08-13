עוד נציג ב-MLS? מינסוטה מעוניינת בלירן חזן

לא מעט כדורגלנים ישראלים בשנים האחרונות עברו לליגת ה-MLS האמריקאית, כאשר ב”שיחת היום” נחשף על מועמד חדש להצטרף לליגה בה משחק ליאו מסי.

קשרה הצעיר של מכבי פ"ת, לירן חזן, זוכה להתעניינות ממינסוטה אשר מדורגת במקום השלישי בליגה בבית המערבי. כזכור, גם ליאל עבדה ועידן טוקלומטי, שני שחקנים נוספים אשר גדלו במכבי פ"ת, משחקים בליגה.

חזן, פרץ במדי המלאבסים בשנתיים האחרונות, כאשר הוא מסומן כאחד הכישרונות הגדולים בכדורגל הישראלי לאחרונה. הוא פרץ במדי נבחרת הנוער וכמובן אצל המלאבסים, כאשר הוא התקדם גם לנבחרת הצעירה של גיא לוזון.

הקשר בן ה-19, עלה לקבוצה הבוגרת עוד לפני שמלאו לו 18 ושיחק עימה באירופה, כאשר בעונה שעברה, הוא הוביל את פ"ת לזכייה בגביע המדינה לנוער כאשר כיכב במשחק המכריע. יש לציין, שכמו לכל השחקנים הצעירים אצל המלאבסים, אין לו סעיף שחרור.