הפייבוריט המפתיע של קאסמירו לזכייה בכדור הזהב

אוסמן דמבלה, לאמין ימאל או אשרף חכימי? המרוץ לכדור הזהב בעיצומו, כשנותר מעט יותר מחודש עד להכרזת הזוכה. זו התקופה שבה שחקנים מכל רחבי העולם מרשים לעצמם לתת תחזיות ודעות, וגם קאסמירו הצטרף למשחק בראיון ל-GQ.

"עבורי, נכון לעכשיו, סלאח. הוא השחקן הטוב ביותר בזכות ההשפעה שלו על המשחק. הוא כובש הרבה וגם מבשל הרבה", הסביר הברזילאי. הבחירה של קאסמירו עשויה להפתיע, לאור היריבות הגדולה בין מנצ'סטר יונייטד לליברפול באנגליה.

"השחקן השלם ביותר"

מוחמד סלאח אולי איבד, בעיני רבים, את הסיכוי לזכות בפרס האישי היוקרתי ביותר אחרי שליברפול הודחה מליגת האלופות בשמינית הגמר על ידי פ.ס.ז', אך מבחינת קאסמירו זה לא משנה. "אני חושב שליברפול לא זכתה בתואר כמו ליגת האלופות, למשל, כי היא התקשתה במחצית השנייה של העונה, אבל מבחינתי השחקן השלם ביותר לאורך כל העונה היה סלאח", אמר.

קאסמירו וסלאח (IMAGO)

כדור הזהב הבא יוענק ב-22 בספטמבר, וכרגע אוסמן דמבלה הוא הפייבוריט הברור, אך יש עוד שחקנים שמתדפקים על הדלת. אחד מהם הוא ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל, וגם אשרף חכימי. "אני חושב שגם אני ראוי לזה", אמר המגן המרוקאי בראיון ל-Canal+, שהצליח לעורר אי נוחות מסוימת בחדר ההלבשה של פ.ס.ז'.

לפי ‘לאקיפ’, סביבתו המקצועית של דמבלה הופתעה מההתבטאות של חכימי, ובמועדון אף ניסו לגרום להסרת הראיון של המרוקאי.