בהולנד ובישראל: השיאים שתשבור עסקת פטאצ'י

לא רק בישראל. גם התקשורת ההולנדית מדווחת על מעברו המתקרב של ווסלי פטאצ'י ממכבי תל אביב לאלקמאר, עסקה שעומדת להפוך לשיא ההעברות של המועדון ההולנדי וגם לשיא חדש בכדורגל הישראלי. על פי הדיווחים, פטאצ'י כבר שיחק את דקותיו האחרונות במדי הצהובים, כשעלה מהספסל במשחק מול חאמרון ספרטנס במסגרת מוקדמות הליגה האירופית בבאצ’קה טופולה שבסרביה.

לאחר המשחק הוא לא שב עם הקבוצה לישראל, כאשר באלקמאר רואים בפטאצ'י חיזוק קריטי לעמדות האגף, לאחר שאיבדו הקיץ את רוב הכוח ההתקפי שלהם מהכנפיים. רובין ואן בומל עבר לפ.ס.וו, ג'יידן אדי לקומו, ארנסט פוקו לבאייר לברקוזן ומייקל להדו הושאל לנאנט, עסקאות שהכניסו למועדון עשרות מיליוני אירו. הפער שנוצר בסגל אילץ את ההנהלה לצאת לשוק, והברזילאי בן ה-21 נבחר להיות האיש שימלא אותו.

העסקה, על פי ההערכות, תיסגר על סכום של 7.3 מיליון אירו. אם אכן כך, מדובר בשבירת שיא ההעברות של אלקמאר, שעמד עד כה על 7 מיליון אירו, הסכום ששולם ב-2007 עבור מוניר אל חמדאוי מווילם II. מאז ועד היום המועדון לא ביצע רכישה בהיקף כזה, ואף לא התקרב אליו.

מיסלאב אורשיץ' רודף אחרי ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

גם במונחים ישראליים מדובר בעסקה היסטורית. הסכום שישולם עבור פטאצ'י צפוי לעבור את שיא ההעברות הקודם, מכירת ערן זהבי לגוואנגז'ו ב-2016 ב-7.2 מיליון אירו. במקום השלישי בטבלת ההעברות היקרות של הכדורגל הישראלי נמצא אוסקר גלוך, שנמכר ממכבי תל אביב לרד בול זלצבורג ב-2022 תמורת 7 מיליון אירו.

פטאצ'י גדל במחלקת הנוער של סנטוס בברזיל ורשם שם 33 הופעות בקבוצה הבוגרת לפני שהגיע למכבי תל אביב בקיץ שעבר תמורת פחות מ-1.5 מיליון אירו. מאז הפך לאחד השחקנים המשמעותיים של הקבוצה, בעונתו הראשונה רשם 13 שערים ו-10 בישולים ב-39 משחקים רשמיים, ובסך הכל עומד מאז תחילת דרכו בישראל על 14 שערים ו-10 בישולים ב-44 הופעות. העונה כבר הספיק לכבוש שער אחד בחמש הופעות.

ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

העניין של אלקמאר בפטאצ'י אינו חדש, הקבוצה פנתה למכבי ת”א כבר בתחילת הקיץ, אך ההצעה הראשונית של כ-5 מיליון אירו נדחתה. רק לאחר מכירתו של פוקו ללברקוזן המועדון העלה הילוך במשא ומתן והסכים לשלם את הסכום שדורשת אלופת ישראל.

פטאצ'י יעבור בדיקות רפואיות בימים הקרובים ויחתום על חוזה ארוך טווח, כשהוא צפוי להגיע לאחר פלייאוף הליגה האירופית. עבור אלקמאר, זו לא רק ההשקעה הגדולה בתולדות המועדון, אלא גם הצהרת כוונות לעונה הקרובה, עם חיזוק צעיר, מהיר ובעל מספרים מוכחים, שמגיע להולנד אחרי שנה בלבד בישראל וכבר עושה היסטוריה בשני שווקים שונים.