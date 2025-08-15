"הרישומים? לא שמח מזה, אך סומך על המועדון"

הליגה הספרדית חוזרת. חודשיים חיכינו לומר זאת, וזה סוף סוף כאן, כאשר כבר היום (שישי) ישוחקו שני משחקים, אבל מחר (20:30) האלופה תתחיל את מסע ההגנה שלה על הכתר. ברצלונה תפגוש את מיורקה במחזור הראשון של עונת 2025/26, במטרה להמשיך בתהליך האדיר שהחל האנזי פליק בעונה שעברה. בינתיים, המאמן הגרמני התיישב למסע”ת המסורתית לקראת המפגש. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

פליק פתח: “אני שמח מאוד ממה שראיתי באימונים בשבועות האחרונים. האימון היום היה איכותי, השחקנים מוכנים למשחק הראשון. הרישומים? זה המצב, זה לא משהו שאני שמח ממנו, אבל אני מאמין במועדון. נחכה למחר. אותו הדבר קרה בעונה שעברה. אנחנו חייבים להתרכז במה שאנחנו יכולים לעשות, מבחינת כל השאר, שוב, אני סומך על המועדון”.

על איניגו מרטינס: “קיבלתי את זה בהפתעה, אני מבין את המצב, אבל לא שמח כי הוא שחקן יוצא מן הכלל עם אישיות מדהימה. הוא היה אחד המנהיגים בחדר ההלבשה, שחקן נהדר ובן אדם נהדר. הוא עזר לנו בעונה שעברה המון, הוא ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות ואני מאחל לו את בהצלחה בהחלמה שלו. גיליתי את זה בטיסה מדרום קוריאה והופתעתי מאוד”.

איניגו מרטינס (IMAGO)

לגבי סאגת מארק-אנדרה טר שטגן: “אני חושב שהדבר החשוב ביחד זה שכולם ידברו אחד עם השני, הוא והמועדון, והם עשו את זה. מה שחשוב כרגע זה שהוא יחזור לשיאו. הוא שוער פנטסטי, והעיקר שהוא יהיה מוכן לשחק כמה שיותר מהר. נעזור לו, כולנו בצד שלו”.

כשנשאל על לאמין ימאל אמר: “מה שחשוב זה לנצח כקבוצה, הוא חלק מהקבוצה, חלק חשוב מאוד. הוא מתאמן טוב, עם הכדור ובלי הכדור, בהגנה, בלחץ, ראינו את זה נגד קומו. הוא במסלול הנכון, משתפר ועדיין יש לו לאן להשתפר. זה אף פעם לא לגבי שחקן אחד, לא אכפת לי כמה גולים הוא יבקיע, הדבר הכי חשוב זה שהוא שננצח כקבוצה”.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לגבי ההחתמה של ז’ואן גארסיה: “זו הייתה החלטה של כולם ביחד, החלטנו להחתים אותו. מה שאפשר לראות זה שהוא שוער נהדר, ומאחוריו יהיה את וויסצ’ך שצ’סני. אני שמח עם הסיטואציה הזו. בשנה שעברה פתחנו קצת פחות טוב, וזה תמיד חשוב לפתוח טוב. אנחנו צריכים להאמין במטרה שלנו, להיות עם ביטחון ולדעת איך אנחנו רוצים לשחק. כל אחד צריך להתמודד עם האתגרים שלו”.

על מארק ברנאל: “הדוקטור אמר לי שהוא ייעדר שנה, וזה מה שקורה. הקריירה שלו בסכנה, ואני מקווה לראות אותו משחק עוד כ-15 שנה. העבודה שלנו היא לגרום לו להיות מוכן, עוד שבועיים או לא זה פחות קריטי. הוא בסדר, הוא עובד קשה כדי לחזור. נראה אותו בקרוב, אבל אני עוד לא יודע מתי.

אחת הסאגות שיש בספרד כרגע היא ההחלטה להעביר את בארסה נגד ויאריאל למאימי, ועל זה אמר פליק: “אני לא יודע אם זה משפיע על התחרותיות, לא נתתי לזה יותר מידי מחשבה מבחינתי. אין לי דעה בנושא, וזה גם לא רשמי עדיין. כל מה שאני חושב עליו כרגע זה המשחק נגד מיורקה”.

האנזי פליק (IMAGO)

על עונתו השנייה במועדון: “אנחנו עובדים מאוד קשה ומרוכזים מאוד. יש כאן איכות, והשחקנים משחקים כמו שאני רוצה שהם ישחקו. כשאתה זוכה בשלושה תארים זה לא הסוף, צריך להמשיך את זה, חייבים להשתפר, ואנחנו חושבים רק על לנצח. זה פשוט לרצות לנצח בכל משחק, אבל אנחנו גם מודעים לתחרות הקשה שיש בליגה הספרדית וניתן את כל מה שיש לנו”.

לסיום דיבר על השוק ועל עתידו של פרמין לופס: “הוא רשם עונה מדהימה, יש לנו הרבה איכות בעמדה הזו, גם דני אולמו. צריכים לנהל את זה בצורה טובה, את הדקות, את השחקנים. לגבי רכש, לא דיברתי עם דקו, ג’רארד מרטין יכול לשחק כבלם כמו שראיתם, ואני מעריך את זה. הוא שיחק מצוין כמגן שמאלי, והשנה הוא נראה טוב גם כבלם. אני אוהב שחקנים ורסטיליים”.