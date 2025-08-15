יום שישי, 15.08.2025 שעה 13:04
ספורט אחר  >> אופניים

נבחרת האופניים לא תשתתף בטור דה ל’אווניר

בשל דרישות אבטחה חריגות מצד המארגנים, נבחרת ישראל לא תיקח השנה חלק בתחרות אופני הכביש הבינלאומית לצעירים עד גיל 23. "ההחלטה התקבלה בצער"

|
אופניים (רויטרס)
אופניים (רויטרס)

איגוד האופניים בישראל הודיע הבוקר (שישי) כי נבחרת ישראל לא תיטול חלק השנה בטור דה ל’אווניר, תחרות אופני כביש בינלאומית יוקרתית לצעירים עד גיל 23, הנחשבת לאחת המרכזיות בענף ומזוהה עם טיפוח כישרונות העתיד ברמות הגבוהות ביותר, בשל דרישות האבטחה החריגות מצד המארגנים. 

מאיגוד האופניים נמסר: “ההחלטה התקבלה בצער, בעקבות דרישה מצד מארגני התחרות לאבטחה מוגברת וגבוהה באופן חריג ולא פרופורציונלי במהלך השהות במרוץ. הדרישה נומקה על ידי המארגנים משיקולים הנוגעים למצב בישראל ולסיכונים העומדים בפני ישראלים ברחבי העולם”.

האיגוד פעל בכל דרך אפשרית על מנת להגיע להבנות עם המארגנים, תוך מתן הבהרה כי הנבחרת הישראלית ממילא מלווה באבטחה מספקת מטעם מדינת ישראל ואין צורך באמצעים נוספים, אך למרות ניסיונות השכנוע וההידברות, המארגנים סירבו לשנות את דרישתם - ועל כן, בלית ברירה, נאלץ האיגוד לוותר על השתתפות הנבחרת במהדורת 2025 של המרוץ.

“איגוד האופניים בישראל רואה חשיבות רבה בהשתתפות בטור דה ל’אווניר, הן מבחינה מקצועית והן כסמל להשתלבותו של הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית. אנו תקווה כי בשנה הבאה יבשילו התנאים לחזרת נבחרת ישראל להשתתפות מלאה ומכובדת במרוץ החשוב”, כך נמסר מהאיגוד הישראלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */