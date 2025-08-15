פטאצ'י יחזור בנפרד, המעבר לאלקמאר בדרך

מכבי תל אביב בדרך להיפרד משני שחקנים מרכזיים שלה. אחרי ההתקדמות הגדולה מול ניו אינגלנד רבולושן על דור תורג’מן, גם בגזרת ווסלי פטאצ’י הרוח נושבת לעבר עסקה סגורה. כתוצאה מכך, פטאצ’י ביקש להישאר היום (שישי) באירופה בעניינים הקשורים לעסקה מול אלקמאר, כאשר במכבי ת”א טוענים כי קיבל לכך אישור והוא ישוב לארץ מאוחר יותר.

במכבי ת”א אמרו: “ווסלי פטאצ’י ביקש להישאר. הוא קיבל לכך אישור. פטאצ’י ישוב לארץ מאוחר יותר ויהיה באימון הקבוצה מחר”. ייתכן כי הסיבה לתגובה הזו היא שאין עדיין הסכמה בין הצהובים לבין ההולנדים על מועד העברתו של השחקן. במועדון רוצים אותו בפלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב, בעוד ההולנדים לוחצים לבצע את המעבר כעת אחרי שאיבדו הקיץ את שני שחקני הכנף שלהם.

ההתקדמות הגדולה בסיפור היא הגדלת ההצעה של אלקמאר מ-5 מיליון אירו ל-7.3 מיליון אירו, סכום המתקרב למה שדרשה מכבי ת”א, כאשר יהיו גם אחוזים ממכירה עתידית ואף מענקי הישגיות לאורך תקופת החוזה של הברזילאי בהולנד, כך שבהמשך יכולים לקבל בקריית שלום עוד כמיליון אירו נוספים שאותם לא יחלקו עם סנטוס. כך שבפועל מבחינת מכבי ת”א, שווי הרווח שלהם יהיה כ-6 מיליון אירו.

ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מה שכן, הצהובים צריכים להעביר מהרווח על הסכום הזה (1.45 מיליון אירו מופחתים בחישוב מה-7.3 מיליון אירו) 40% לטובת סנטוס הברזילאית, כך שבסופו של דבר 2.3 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם סכום נטו של כ-5 מיליון אירו.

העסקה עם אלקמאר הייתה באוויר לאורך כל החודש האחרון כאשר ההולנדים החלו את המשא ומתן עם הצעה בגובה של 3.5 מיליון אירו, העלו אותה ל-5 מיליון אירו ולא הסכימו לשדרג אותה, אלא שמאז מכרו עוד שחקן כנף לבאייר לברקוזן ב-10 מיליון אירו ולמעשה נותרו חשופים בעמדה הזו. הם התעקשו על פטאצ’י לאורך כל הדרך וכעת נותר לראות האם העסקה אכן תושלם בימים הקרובים.