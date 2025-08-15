אחרי שלא שיחק בריאל: בכורה חלומית לרינייר

ריינייר חזר לברזיל, וכבר במשחק הבכורה שלו במדי אתלטיקו מיניירו הראה בדיוק למה במועדון בחרו להמר עליו. הקשר בן ה-22, שהגיע מריאל מדריד לאחר מסע מאכזב באירופה, עלה מהספסל בדקה ה-84, וכעבור חמש דקות בלבד בישל בסטייל יוצא דופן עם החזה למי אם לא האלק, שהיה שם כדי להשלים את המהפך מול גודוי קרוס הארגנטינאית.

המארחת, שהציגה מחצית ראשונה מאכזבת ונקלעה לפיגור משער נפלא של אנדינו, ביצעה שלושה חילופים כבר במחצית ורביעי נוסף בדקה ה-55. ריינייר עוד המתין בסבלנות על הספסל, אך כשסוף סוף קיבל את הדקות שלו, ניצל אותן עד תום. "רואים שיש לו איכות כבר באימונים. כשראיתי שזו מסירה מריינייר, ידעתי שהכדור יגיע מדויק", שיבח האלק בסיום.

למרות שלא שותף במשחקי קדם העונה של הקבוצה, ריינייר צפוי לקבל בהדרגה יותר דקות, בעיקר בזכות היכולות ההתקפיות שלו, כשחקן אגף וגם כחלוץ שני. במיניירו מקווים שהוא ינצל את הסביבה התחרותית כדי לחזור לרמתו הגבוהה מהעבר. נזכיר שהשחקן היה חמש שנים בריאל מדריד, אך לא שיחק אפילו שנייה ובעיקר היה בהשאלות שונות.