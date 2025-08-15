יום שישי, 15.08.2025 שעה 17:02
ליגה ברזילאית 25-26
408-3318פלמנגו1
3713-3119קרוזיירו2
3615-2317פלמייראס3
3016-2317באהיה4
2910-2317בוטאפוגו5
2818-2817מיראסול6
2820-2219סאו פאולו7
2725-2219ברגנטינו8
2423-2117פלומיננזה9
2418-1917אתלטיקו מיניירו10
2423-2118אינטרנסיונל11
2219-1818סיארה12
2223-1819קורינתיאנס13
2024-1618גרמיו14
1822-1619ויטוריה15
1624-1917ואסקו דה גמה16
1529-1818פורטלזה17
1436-1317ג'ובנטוד18

אחרי שלא שיחק בריאל: בכורה חלומית לרינייר

הברזילאי בן ה-22 חתם במיניירו אחרי 5 שנים במדריד וללא אפילו שנייה אחת על הדשא, עלה לבכורה בדקה ה-84 ובישל להאלק את שער המהפך ב-1:2 על גודוי

|
רינייר (IMAGO)
רינייר (IMAGO)

ריינייר חזר לברזיל, וכבר במשחק הבכורה שלו במדי אתלטיקו מיניירו הראה בדיוק למה במועדון בחרו להמר עליו. הקשר בן ה-22, שהגיע מריאל מדריד לאחר מסע מאכזב באירופה, עלה מהספסל בדקה ה-84, וכעבור חמש דקות בלבד בישל בסטייל יוצא דופן עם החזה למי אם לא האלק, שהיה שם כדי להשלים את המהפך מול גודוי קרוס הארגנטינאית.

המארחת, שהציגה מחצית ראשונה מאכזבת ונקלעה לפיגור משער נפלא של אנדינו, ביצעה שלושה חילופים כבר במחצית ורביעי נוסף בדקה ה-55. ריינייר עוד המתין בסבלנות על הספסל, אך כשסוף סוף קיבל את הדקות שלו, ניצל אותן עד תום. "רואים שיש לו איכות כבר באימונים. כשראיתי שזו מסירה מריינייר, ידעתי שהכדור יגיע מדויק", שיבח האלק בסיום.

למרות שלא שותף במשחקי קדם העונה של הקבוצה, ריינייר צפוי לקבל בהדרגה יותר דקות, בעיקר בזכות היכולות ההתקפיות שלו, כשחקן אגף וגם כחלוץ שני. במיניירו מקווים שהוא ינצל את הסביבה התחרותית כדי לחזור לרמתו הגבוהה מהעבר. נזכיר שהשחקן היה חמש שנים בריאל מדריד, אך לא שיחק אפילו שנייה ובעיקר היה בהשאלות שונות.

האלק (IMAGO)האלק (IMAGO)
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
/* LAST / NEXT ROUNDs */