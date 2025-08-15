יום גורלי: בארסה במרוץ לרישום רשפורד וגארסיה

ברצלונה ממשיכה בפעולה קדחתנית מאחורי הקלעים כדי להשלים את רישום שחקניה החדשים, ובראשם מרקוס רשפורד. החלוץ האנגלי בן ה-27, שהגיע בהשאלה ממנצ'סטר יונייטד והסכים לקצץ משמעותית בשכרו, עדיין לא רשום רשמית בסגל הקטלוני, אך במועדון מאמינים כי יספיקו לרשום אותו עוד לפני משחק פתיחת העונה בליגה מול מיורקה מחר (שבת, 20:30). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

בארסה כבר קיבלה את אישור הוועדה הרפואית של לה ליגה להיעדרותו הארוכה של מארק-אנדרה טר שטגן (לפחות חמישה חודשים), מה שיאפשר לה לרשום את השוער ג'ואן גארסיה לכל העונה באמצעות שימוש ב-80% מהחוזה של הגרמני. ייתכן שכבר היום, למרות שזהו יום חג בספרד (חג עליית מרים), יאושרו גם גארסיה וגם רשפורד על ידי לה ליגה.

לצד רשפורד, ישנם עוד ארבעה שחקנים שטרם נרשמו: השוער וויסצ’ך שצ'סני, ג'רארד מרטין, רוני בארדג'י ומארק ברנאל, אך הם ייאלצו להמתין. ההיעדרות הצפויה של רוברט לבנדובסקי ממשחק הפתיחה עקב פציעה הפכה את רישומו של רשפורד לעדיפות עליונה עבור המאמן האנזי פליק, חרף נוכחותו של פראן טורס.

רוברט לבנדובסקי. צפוי להיעדר (IMAGO)

על מנת לאפשר את הרישום, דירקטוריון בארסה אישר פה אחד ביום רביעי ערבויות בגובה שבעה מיליון אירו, סכום שיסייע לא רק ברישום רשפורד, אלא גם בכיסוי הגירעון התקציבי מהעונה הקודמת. במקביל, במועדון מחכים לאישור של הביקורת על מכירת 457 מושבי VIP בקאמפ נואו, ששוויים מוערך בכ-100 מיליון אירו. אם העסקה תאושר, ברצלונה תוכל לשוב לעמידה בפייר פליי, מה שיאפשר לה לרשום שחקנים חדשים בצורה חופשית, ואף אולי לצרף בלם נוסף, לאחר עזיבתו של איניגו מרטינס.

פליק מעוניין לצרף בלם שמאלי טבעי שיאפשר הנעת כדור חלקה יותר מהצד השמאלי של ההגנה, שכן הארבעה הקיימים (אראוחו, קובארסי, כריסטנסן ואריק גארסיה) כולם ימניים, כך לפי דיווח ב’מונדו דפורטיבו’.