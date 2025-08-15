התמ"ת והמשטרה טרם אישרו את אצטדיון דוחא

אחרי ביקור מוצלח במהלך השבוע של רועי ריינשרייבר שמטפל באישור המגרשים מטעם ההתאחדות לכדורגל ושאישר את הדשא בדוחא, הגיעו אתמול (חמישי) לאצטדיון בסכנין נציגים של משרד התמ"ת ושל המשטרה שביקשו לתקן מספר ליקוים ולהציב דרישות נוספות על מנת שניתן יהיה לאשר את האצטדיון.

בסכנין משוכנעים שלא תהיה מניעה מלאשר את המגרש אחרי שבימים הקרובים מאד יעשו את הדרישות שהתמ"ת והמשטרה דרשו. בכל מקרה במידה שסכנין לא תעמוד בדרישות, אצטדיון עכו, שבדרך כלל מהווה מגרש חלופי ביתי של סכנין, יארח את המשחק מול בית"ר, שכזכור ייערך ללא קהל חוץ כך או כך.

גם אתמול עם פרסום המועדים במנהלת נרשם שכרגע המפגש בעכו, והוסיפו כוכבית שאם דוחא מאושר אז המשחק יהיה בדוחא. במקביל טרם נפתרה סאגת הרישום בבקרה של כל שחקני הרכש של המועדון בגלל בעיות טכניות מול פיפ"א שטרם דאגה לפתוח לסכנין אפשרות להעביר את החוב שעומד על סך 180 אלף יורו.

שרון מימר (עמרי שטיין)

בסכנין אמרו: "מדובר בהליך בירוקרטי שאמור בלחיצת כפתור מצד פיפ"א לאפשר לנו כתובת מייל מסודרת כדי שנוכל להעביר את הכסף ושייתנו לנו לרשום שחקנים בבקרה". העובדה ששרון מימר לא הצליח לחבר את הקבוצה במשחקי גביע הטוטו עלולה להיות לרועץ בהמשך לקבוצה. בסכנין מחפשים שחקן התקפה זר נוסף שיכול לשחק גם כחלוץ וגם ככנף.