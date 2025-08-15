שועה: אל תפקפקו במקצוענות ובלב הצהוב שלי

בית”ר ירושלים הודחה ממוקדמות הקונפרנס ליג למרות ניצחון 1:3 על ריגה, בעקבות הפסד 4:3 בסיכום שני המשחקים. מיד לאחר ההתמודדות, התרחש אירוע לא נעים בכלל, כאשר קפטן וכוכב בית”ר ירושלים, ירדן שועה, התעמת מילולית עם המנהל המקצועי של המועדון, אלמוג כהן.

שועה הגיב לראשונה לאחר העימות כשפרסם סטורי בחשבון האינסטגרם שלו, בו כתב: “יש לי חלומות כמו לכל אחד (מתייחס ליציאה אפשרית שלו לחו”ל), אבל לרגע אל תפקפקו במקצוענות שלי ובלב הצהוב שלי. אל תאמינו לפרסומים מנותקים, תזכרו תמיד שאני פה ונותן הכל, לפעמים הולך ולפעמים פחות. גאה בקבוצה שלנו, וכל רגע על המגרש ניתן יחד 100 אחוז. אוהב, ירדן”.

כזכור, אלמוג כהן נכנס לחדר ההלבשה וביקש מכל השחקנים שלא שיחקו 90 דקות לצאת לדשא לרוץ כולל ירדן שועה. לאחר מכן ירדן חזר, נכנס לחדר ההלבשה והתעמת עם אלמוג בדיבורים שהגיעו לטונים גבוהים. שועה טען בפניו של כהן שמאמן הכושר לא אמר לו לצאת, ואף אמר למנהל המקצועי “למה אתה פונה אליי ככה שמאמן הכושר לא אמר לי”. בבית״ר אומרים שזה יטופל משמעתית.