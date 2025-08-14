סערה דיפלומטית בפולין סביב שלט אוהדי מכבי חיפה

משחק הגומלין בין מכבי חיפה לראקוב צ’נסטוחובה במוקדמות הקונפרנס ליג, שנערך בדברצן, הסתיים לא רק בהדחת הירוקים אלא גם בפרשה שצפויה להעסיק את עולם הכדורגל, ואולי אף את הזירה המדינית.

בדקות הסיום, קבוצה קטנה מבין אוהדי מכבי חיפה פרשה ביציע שלט גדול עליו נכתב: "רוצחים מאז 1939", התייחסות לחלקה של האוכלוסייה הפולנית בשואת יהודי אירופה. המסר נחשב רגיש במיוחד בפולין, שבה נושא מלחמת העולם השנייה הוא פצע היסטורי פתוח, וזאת לנוכח העובדה שכל מחנות ההשמדה הנאציים פעלו בשטחה, לצד מקרים מתועדים של שיתוף פעולה מקומי.

התגובות במדינה לא איחרו להגיע. בתקשורת הפולנית כינו את המעשה "שערורייה", "חוצפה" ואף "טיפשות חסרת אחריות". ברשתות החברתיות היו מי שדרשו תגובה חריפה ממשרד החוץ הפולני ומהתאחדות הכדורגל המקומית, ואחרים קראו לאופ״א להטיל סנקציות על מכבי חיפה.

אתר "Gol24" תהה האם האירוע יגיע עד למשבר דיפלומטי, בעוד "Mecyzki" טען כי "האחריות לשואה מוטלת על גרמניה בלבד" והדגיש כי "רבים מהפולנים סיכנו את חייהם כדי להציל יהודים".

סגן ראש ממשלת פולין ולאדיסלאב קוסיניאק-קאמיש הגיב בעצמו לשלט של הקהל הירוק: "התנהגות מבישה של האוהדים הישראלים במהלך משחק הקונפרנס ליג נגד ראקוב ופולין. תגובה מיידית מאופ"א היא בגדר חובה. לא נקבל אי דיוקים היסטוריים נגד העם שלנו".

נשיא ההתאחדות הפולנית צ’זארי קולסזה גרטולטור תקף אף הוא: “התנהגות מביכה של אוהדי מכבי חיפה במהלך המשחק מול ראקוב. השלט 'רוצחים מאז 1939' היא התקפה איומה על הפולנים וגם שקר היסטורי. ההתאחדות הפולנית מגנה בתוקף פעולות כאלה ומצפה לתגובה של אופ"א. לכדורגל הפולני מגיע כבוד".

האירוע הגיע על רקע מתיחות קיימת בין מחנות האוהדים. במשחק הראשון בצ’נסטוחובה, אוהדי ראקוב הציגו שלט פוליטי חריף נגד ישראל, שבו נכתב: "ישראל רוצחת, והעולם שותק", רמז ישיר ללחימה בעזה. נראה כי שלט "1939" של אוהדי חיפה היה תגובה ישירה למסרים הללו.

מעבר לכך, חלק מהאוהדים הירוקים הניפו שלט נוסף המכוון נגד אופ״א, ובו נכתב: "הפייר פליי נגמר איפה שהכסף הגדול מתחיל", אמירה המרמזת בין היתר להחלטת הארגון לאפשר הצגת ילדים מעזה בעליית השחקנים במשחק הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן ז’רמן לטוטנהאם.

בינתיים, מכבי חיפה עצמה טרם פרסמה תגובה רשמית לאירוע, אך ברור כי הפרשה הזו לא תיעלם במהרה, והעיניים כעת נשואות לאופ״א ולתגובות מצד הממשלות משני הצדדים.

